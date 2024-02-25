Росія свого досягла: всі повірили, що вона є головною загрозою для людства
Усвідомлення щодо повної безнадії прийшло не лише до русофобів і глобалістів...
«Російське питання» поступово оформляється в щось нестерпно-тяжке, невирішене і безнадійне.
РФ довго і завзято хизувалася своєю «кривавістю, підлістю та невдячністю». Вона так люто лізла в «головну загрозу людства», що нарешті досягла свого. Усі повірили.
Цікаво, що усвідомлення повної безнадії прийшло не лише до русофобів і глобалістів.
Воно живе і там, де начебто ніяк не могло оселитися; у головах прямих нащадків «богів СРСР».
Вже й правнучка легендарного льотчика Чкалова вирішила, що «пора закінчувати».
«Москвичам не завадить почути повітряну тривогу», – заявила правнучка Героя Радянського Союзу Валерія Чкалова Дар'я Богданова.
Богданова допускає нанесення масованих бомбових ударів по російській столиці, ставлячи в приклад бомбардування Хіросіми і Нагасакі.
За словами правнучки Чкалова, удари по Москві потрібні «для нормалізації процесів у голові».
А ще у 2022 році Ольга Чкалова, дочка льотчика, зажадала вилучити прах батька з кремлівської стіни.
У 2022 році Ольга Чкалова надіслала листа голові Уряду Росії Михайлу Мішустіну з вимогою забрати прах батька з Кремлівської стіни.
«Я, як дочка, є відповідальною за прах свого батька і стурбована, що за рішенням будь-кого прах можуть перепоховати без відома сім'ї, внаслідок чого прошу скасувати постанову Раднаркому СРСР про поховання Героя Радянського Союзу В. П. Чкалова у Кремлівській стіні та передати прах для перепоховання на розсуд сім'ї».
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