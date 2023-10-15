Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт

Унаслідок удару ЦАХАЛ, аеропорт був вимушений припинити свою роботу

У ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге протягом тижня. Раніше, з території Сирії, були запущені дві ракети на Ізраїль.

Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ, аеропорт був вимушений припинити свою роботу. Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Сирії.

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«Ізраїль здійснив повітряний удар з боку Середземного моря, на захід від Латакії, по міжнародному аеропорту Алеппо, що призвело до матеріальних збитків аеропорту та його виходу з ладу», - повідомили в відомстві.

Як повідомлялося, Ізраїль завдав ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо в Сирії.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.



