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Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили
фото з відкритих джерел

Операція планувалася на вихідні, але її відклали на кілька днів через хмарність

Армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела в армії Ізраїлю.

За словами офіцерів, спочатку операцію планували на вихідні, але її відклали на кілька днів через хмарність, яка «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ».

Уточнюється, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили.

Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Як наголошують військові, їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю вранці в суботу, 14 жовтня, рівно через тиждень після початку нападу ХАМАС на країну, уточнила дані про заручників, які опинилися в руках у бойовиків і утримуються в Секторі Гази. Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тис. людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб.

Раніше армія оборони Ізраїлю заявляла, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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