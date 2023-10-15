Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT

Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили

Операція планувалася на вихідні, але її відклали на кілька днів через хмарність

Армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела в армії Ізраїлю.

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За словами офіцерів, спочатку операцію планували на вихідні, але її відклали на кілька днів через хмарність, яка «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ».

Уточнюється, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили.

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Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Як наголошують військові, їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю вранці в суботу, 14 жовтня, рівно через тиждень після початку нападу ХАМАС на країну, уточнила дані про заручників, які опинилися в руках у бойовиків і утримуються в Секторі Гази. Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тис. людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб.

Раніше армія оборони Ізраїлю заявляла, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції.