Башкирія. Точка неповернення у беззаконні давно пройдена

Кривавий цирк і терор влаштовані в Башкирії

Щоб зберігати злочинний режим – необхідні злочинні вироки

Вирок Алсинову – феєрична підлість. Але цією підлістю смердять усі вироки путінських «судів».

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Цей сморід посилюватиметься, і тоді його відчують навіть зовсім «безносі».

Кривавий цирк і терор влаштовані в Башкирії, оскільки Кремль панічно боїться пробудження саме «малих народів».

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Вони в сто разів хоробріші і рішучіші за росіян. І вони чудово пам'ятають, як саме, Москва зробила їх і їхні землі своєю власністю.

Точка неповернення в беззаконні давно пройдена – зворотного шляху немає.

Щоб зберігати злочинний режим – необхідні злочинні вироки. І в міру прозріння людей – вироки будуть дедалі абсурднішими і підлішими.

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Беззаконня влади наростатиме в геометричній прогресії. У режиму немає іншого вектора.

Рятуючись, Кремль почне вже відверте беззаконня.

Тоді-то пекельна бульбашка путінізму і почне лопатися.