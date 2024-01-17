Башкирія. Точка неповернення у беззаконні давно пройдена
Щоб зберігати злочинний режим – необхідні злочинні вироки
Вирок Алсинову – феєрична підлість. Але цією підлістю смердять усі вироки путінських «судів».
Цей сморід посилюватиметься, і тоді його відчують навіть зовсім «безносі».
Кривавий цирк і терор влаштовані в Башкирії, оскільки Кремль панічно боїться пробудження саме «малих народів».
Вони в сто разів хоробріші і рішучіші за росіян. І вони чудово пам'ятають, як саме, Москва зробила їх і їхні землі своєю власністю.
Точка неповернення в беззаконні давно пройдена – зворотного шляху немає.
Щоб зберігати злочинний режим – необхідні злочинні вироки. І в міру прозріння людей – вироки будуть дедалі абсурднішими і підлішими.
Беззаконня влади наростатиме в геометричній прогресії. У режиму немає іншого вектора.
Рятуючись, Кремль почне вже відверте беззаконня.
Тоді-то пекельна бульбашка путінізму і почне лопатися.
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