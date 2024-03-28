Примадонна тероризму

Путін та його прибічники накоїли лиха більше за всіх терористів разом узятих

У конкурсі терору Росія вже впевнено обходить не тільки ІДІЛ, Аль-Каїду, ХАМАС, ФАТХ, а й саму Хезболлу

ІДІЛ – винятково мерзенна організація. Але поводиться вона набагато делікатніше і скромніше, ніж росія.

Саме РФ зараз претендує на місце примадонни світового тероризму.

Росію можна зрозуміти. Зневірившись прославитися хоч чимось корисним і пристойним – вона розмріялася про лаври терористки №1.

Зазначимо, що конкурувати з нею в цій справі складно.

У конкурсі терору росія вже впевнено обходить не тільки ІДІЛ, Аль-Каїду, ХАМАС, ФАТХ, а й саму Хезболлу.

Апетити всяких Аль-Каїд та ІДІЛ обмежуються банками, автобусами, церквами та концертними залами.

Росія ж знищує цілі міста разом з їхнім населенням.

Утім, їй хочеться «ще й ще». Вона ненаситна, а в дикому людиноненависництві перевершує і Хезболлу, і Талібан.

Зараз (на відео нижче), вона з насолодою планує винищення мільйона людей, смакує знесення кварталів, спалення районів, підриви, підпали і грабіж.

Мрії про скоєння масових убивств обговорюються діловито й азартно, без найменшого сорому.

Убивши і вкравши кілька тисяч дітей в Україні, вона намічає (як мінімум) потроєння своїх «показників».

ІДІЛьци обговорюють свої людожерські плани в глибоких підвалах та інших затишних містечках. А росія і тут «попереду планети всієї». Свої теракти вона планує в прямому ефірі державного телебачення.

На все це, роззявивши рота, дивиться очманіле людство. Усілякі «Каїди», звичайно, шалено заздрять такому розмаху, а Європа досі не «вірить очам своїм».