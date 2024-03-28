Примадонна тероризму
У конкурсі терору Росія вже впевнено обходить не тільки ІДІЛ, Аль-Каїду, ХАМАС, ФАТХ, а й саму Хезболлу
ІДІЛ – винятково мерзенна організація. Але поводиться вона набагато делікатніше і скромніше, ніж росія.
Саме РФ зараз претендує на місце примадонни світового тероризму.
Росію можна зрозуміти. Зневірившись прославитися хоч чимось корисним і пристойним – вона розмріялася про лаври терористки №1.
Зазначимо, що конкурувати з нею в цій справі складно.
У конкурсі терору росія вже впевнено обходить не тільки ІДІЛ, Аль-Каїду, ХАМАС, ФАТХ, а й саму Хезболлу.
Апетити всяких Аль-Каїд та ІДІЛ обмежуються банками, автобусами, церквами та концертними залами.
Росія ж знищує цілі міста разом з їхнім населенням.
Утім, їй хочеться «ще й ще». Вона ненаситна, а в дикому людиноненависництві перевершує і Хезболлу, і Талібан.
Зараз (на відео нижче), вона з насолодою планує винищення мільйона людей, смакує знесення кварталів, спалення районів, підриви, підпали і грабіж.
Мрії про скоєння масових убивств обговорюються діловито й азартно, без найменшого сорому.
Убивши і вкравши кілька тисяч дітей в Україні, вона намічає (як мінімум) потроєння своїх «показників».
ІДІЛьци обговорюють свої людожерські плани в глибоких підвалах та інших затишних містечках. А росія і тут «попереду планети всієї». Свої теракти вона планує в прямому ефірі державного телебачення.
На все це, роззявивши рота, дивиться очманіле людство. Усілякі «Каїди», звичайно, шалено заздрять такому розмаху, а Європа досі не «вірить очам своїм».
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