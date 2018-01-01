«Слава Україні!» - ось як я вітався з російськими міністрами

Дивно, що росіяни не вважають за ворога ІГІЛ, який їх підриває, а вважають ворогом Америку, яка багаторазово їх рятувала і виймала з жахливих лих

Мовою оригіналу оветский Союз мог достойно выглядеть во Второй мировой войне только благодаря ленд-лизу. Без американской помощи война закончилась бы в 42-ом. В 90-ые годы только гуманитарная помощь Европы и Америки позволила избежать массового голода и абсолютного кошмара. Но с точки зрения сегодняшней России, они враги. А ИГИЛ, который реально

Дивно, що росіяни не вважають за ворога ІГІЛ, який їх підриває, а вважають ворогом Америку, яка багаторазово їх рятувала і виймала з жахливих лих

Мовою оригіналу

оветский Союз мог достойно выглядеть во Второй мировой войне только благодаря ленд-лизу. Без американской помощи война закончилась бы в 42-ом. В 90-ые годы только гуманитарная помощь Европы и Америки позволила избежать массового голода и абсолютного кошмара. Но с точки зрения сегодняшней России, они враги. А ИГИЛ, который реально уничтожает людей, устраивает теракты то в питерском метро, то в московском, то в аэропорту, вот он является врагом в гораздо меньшей степени.

Я не могу понять русских. Этот народ так и остается для меня загадкой. Вот только это и могу констатировать.

Или вот есть страшное возмущение по поводу танцев Собчак на фоне храма. И это возмущение не утихает. Такая себе социально-пропагандистская дрессировка. Людям же внушили, что плясать на фоне церкви нельзя, и они возмущаются. Завтра им внушат, что это очень хорошо, и они будут восхищаться.

Есть огромное количество не мыслящих и не самостоятельных людей. Они очень быстро меняют свою точку зрения при перемене политического вектора.

Когда все это началось, имею ввиду события между Россией и Украиной, я практически во всех госучреждениях и публичных местах России, здоровался, знаете как? (Особенно с высокопоставленными чиновниками? Я здоровался — «Слава Украине». И никто никогда не поднял крик, только говорил «Глебович, тише-тише, ну что ты говоришь»? И хихикали. Было видно, что никакой боли я им не причинил.

Такой эксперимент я ставил многократно с самыми разными людьми самых разных социальных групп и уровней. И всегда видел испуганную, но очень веселую реакцию. И это совершенно не говорит о какой-то ненависти или же, что кто-то всерьез считает Украину врагом. Вот не видел я этого ни разу. А это люди от министров и до губернаторов, и представителей бизнес элит.

Мне и самому интересно было посмотреть на реакцию, замерять градус злобы, накала и страстей. Было только: «Тише-тише, кто-нибудь услышит». А я говорю: «Надо не так отвечать, надо отвечать «Героям слава», после чего все начинали просто ржать. Это был смех не дьявольский, а просто смех нормального и веселого человека, который понимает трагедию и глупость ситуации и рад, что ему дали хотя бы на секунду нормально вздохнуть.

Поэтому все эти результаты российских опросов… Нет, в целом я им верю, потому что они обречены регистрировать ложь. Не забываем, что у Николая ІІ буквально за несколько месяцев до расстрела был рейтинг 98%. Вот вам и весь ответ.

Джерело: Обозреватель

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