Реформа середньої освіти: в українських школах почнуть закривати 10 та 11 класи

Не встигли мами оговтатися від армії у 18 років (про яку потім пояснило МО, що це «добровільно»), аж тут реформа середньої освіти підоспіла

Починаючи вже з цього навчального року, у дуууже значній частині шкіл закриваються 10-11 класи. Завдяки Доступу до правди, є відповіді районних управлінь освіти Києва (у кожному районі - свої уявлення, як ці відповіді писати та навіть як відмінювати ім'я того, хто подавав запит, що свідчить про високу якість освіти працівників управлінь освіти - наприклад, в одному написано «шановний пане ВіталіЄ»).

У моєму районі я нарахувала, що з 45 шкіл І-ІІІ ступенів залишиться на такому самому рівні 21 школа, а у 24 школах вже з 2020/21 навчального року припинять набирати 10-11 класи. Ще є три спецінтернати, але на те вони і «спец», щоб підходити окремим категоріям, а не всім. І одна вечірня школа (не думаю, що це - рівноцінний спосіб отримання знань в старших класах, якщо дійсно хочеш кудись вступати, тому лишу це окремо).

Тобто тепер закінчити 11 клас стане завданням, доступним лише 50% учнів. Добре, якщо дитина вчиться в гімназії від початку - але тоді гімназія може підняти «планку» проходження до 10 класу, щоб звільнити місце іншим охочим. А якщо дитина просто ходить в школу за місцем проживання (про що так піклувалися попередні чиновники Міносвіти, маючи на меті взагалі скасувати спецшколи як такі і лишити територіальний принцип)? Потім вона має штурмувати якусь іншу школу, доводячи, що вона «не верблюд», і виборювати це місце в великому конкурсі? Адже гімназії і так заповнені на 100%, і там навряд чи буде можливість відкрити ще 2-3-4 додаткових випускних класи.

Зізнаюся, я це побачила випадково - на форумі. На сайті міністерства все розмальовано дуже красиво - і про садочок, і про НУШ, і про ... професійну освіту, і потім - про вищу освіту і науку. А от про закінчену середню освіту я так нічого і не знайшла. В розділі «НУШ» написано про «базовий стандарт» (5-9 класи), а де ж 10-11? А після них одразу іде «Професійна освіта».

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