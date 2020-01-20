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    Приймати чи ні на навчання невакцинованих дітей вирішуватимуть директори шкіл – Новосад

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    Приймати чи ні на навчання невакцинованих дітей вирішуватимуть директори шкіл – Новосад

    Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу

    Допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

    Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад.

    «За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку», - сказала Новосад.

    Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.

    Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були вакциновані.
    До слова, з початку епідсезону від грипу померли п’ятеро українців. Зазначається, що з 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх хворих). Госпіталізовано 61 842 людини. В ЦГЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип і ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

    Також зазначимо, що наприкінці грудня в Україну доставили 363 тис. доз бельгійської вакцини від кору, паротиту та краснухи. Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

    Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

    Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни.

     

    здоров'я міністр діти школа навчання щеплення вакцинація Ганна Новосад
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