Приймати чи ні на навчання невакцинованих дітей вирішуватимуть директори шкіл – Новосад



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Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу

Допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад.

«За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку», - сказала Новосад.

Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.

Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були вакциновані.

До слова, з початку епідсезону від грипу померли п’ятеро українців. Зазначається, що з 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх хворих). Госпіталізовано 61 842 людини. В ЦГЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип і ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.



