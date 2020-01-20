Приймати чи ні на навчання невакцинованих дітей вирішуватимуть директори шкіл – Новосад
Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу
Допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.
Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад.
«За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку», - сказала Новосад.
Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.
Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.
Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни.