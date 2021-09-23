Єврокомісія подала позов проти Польщі

Польський уряд змінив закон про медіарегулятора, після чого в травні 2020 року достроково відправив у відставку главу Управління електронних комунікацій

Європейська комісія подала позов до Суду Європейського союзу проти Польщі через порушення цією країною права ЄС про незалежність медіарегулятора, повідомляє сайт Єврокомісії.

«Єврокомісія вирішила сьогодні подати позов до Суду ЄС проти Польщі через порушення права ЄС, що гарантує незалежність національного регулятора в сфері телекомунікацій», – зазначено в тексті повідомлення.

За даними Європейської комісії, польський уряд змінив закон про медіарегулятора, після чого в травні 2020 року достроково відправив у відставку главу Управління електронних комунікацій. Це суперечить загальноєвропейським законам, які Польща зобов'язана дотримуватися, будучи членом Європейського союзу.

Раніше Польщу оштрафували на 500 тис. євро на добу за працюючу шахту.

З проханням зупинити роботу шахти до суду звернулася Чехія в кінці лютого 2021 року. Конфлікт між нею і Польщею через «Турова» триває вже кілька років. На думку офіційної Праги, робота шахти завдає екологічної шкоди країні. Шахта розташована на південному заході Польщі, поблизу від кордону з Чехією та Німеччиною.

Нагадаємо, Сейм Польщі прийняв поправки до Закону про телерадіомовлення, які пропонула правляча націонал-консервативна партія «Закон і справедливість» (ЗіС).

Польські опозиційні політики зазначають, що головною мішенню нового законопроєкту є телекомпанія TVN і її інформаційний канал TVN24, який виступає з проєвропейською позицією і відкрито критикує уряд країни.

Чинний Закон про телерадіомовлення 1992 року передбачає, що фірми, що знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), можуть контролювати не більше 49 відсотків акцій польських ЗМІ. Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery, який управляє їй через фірму Polish Television Holding BV, зареєстрованою в Нідерландах. Відповідно до нового законопроекту ЗІС, мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ має бути заборонено також компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але «контролюються» фірмами за її межами.

На практиці це змусило б американську компанію Discovery Inc. продати свій контрольний пакет акцій у TVN, мережі з багатьма каналами, яка управляє телеканалом новин TVN2.

Раніше Національна рада з телерадіомовлення вже відмовилася продовжити TVN24 ліцензію: її термін спливає 26 вересня 2021 року, при цьому заявку на продовження канал подав ще в лютому.

Тим часом в Польщі зростає опір планам правлячої партії. Більше ніж в 40 містах країни пройшли багатотисячні акції протесту за участю майже всіх представників польської опозиції. Вони побоюються, що телеканал TVN24 стане лише першою жертвою нового закону, а слідом за цим під загрозою опиняться і інші незалежні ЗМІ.