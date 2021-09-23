Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування

Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи

Росіянам дозволили пересувати лише між готелем та будівлею Ради Європи, оскільки вони щеплені вакциною, яка не була схвалена в ЄС

Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а взяти в ній участь у відеоформаті. Про це повідомляє «Тасс».

Причиною такого рішення стало те, що російській делегації заборонили вільно пересуватися Страсбургом, де проходить сесія ПАРЄ. Росіянам дозволили пересувати лише між готелем та будівлею Ради Європи, оскільки вони щеплені вакциною, яка не була схвалена в ЄС.

«Ухвалено рішення, що всі члени російської делегації будуть брати участь в сесії по відеозв'язку», – заявив співрозмовник росЗМІ.

Водночас спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін у відповідь на такі обмеження щодо російської делегації запропонував взагалі відмовитися від участі Росії в осінній сесії ПАРЄ.

«Дискримінація щодо наших парламентаріїв є неприйнятною. У зв'язку з цим правильно було б не брати участь в засіданні ПАРЄ», – заявив він.

Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 27 по 30 вересня. Через пандемію коронавірусу сесії ПАРЄ проходять у гібридному форматі, тобто делегації можуть або приїхати в Страсбург, або брати участь онлайн.

Варто зазначити, що коронавірус у Росії за добу забрав рекордну кількість життів.

Також Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус.

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.