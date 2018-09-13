Росіяни спробували перевести засідання ОБСЄ на блатний вуличний базар

Російський чиновник координує на сесії ОБСЄ свою «медійну» бригаду – численні маріонеткові «громадські організаціі», які запускає, як дресированих мишей, в усі шпарки. Де тільки поблизу є мікрофон, пукнуть туди.

Росіянин не церемониться з присутніми – погрожує всім «пропорційними відповідями», строго – «мы не признаем непризнания и непризнающих».

Тренд – укрАінская абщєствєнность. Особливо виділяються ці вихідці з наших країв – оні сідєлі в застєнках, как десяткі, нєт, сотні, нєєєт – тысячи журналистов на Украинє, іх душат, іх обзивают сабакамі і другімі казламі. (це короткий переказ усіх спічів і сайд-івентів).

Я би писала це більш високим стилем, але цю картину літературно коректно не передаси...

На мою інформацію про те, що Росія присвоїла в Криму 503 частоти,які належать українським мовникам, він саабщіл, що це наглая ложь про крадіжку- просто украінські медіа не схотіли перереєструватися в Роскомнадзорє, тому «хозява Крыма» пользуюцца нічєйним, а украинцам двєрь открыта – перерегистрируйтесь и фсьо, работайтє в Роскомнадзорє:)))

Рекет і відповідний «базар». Спроба втягнути в вуличну потасовку на всіх рівнях, в «пєрєбранку», «дракі», хаос..

Фактично смисл у баттлах, як цей, у Варшаві, один – варто подумати про те, що це є той реалістичний драфт ситуаціі в найближчому світі, який очікується, з цієї осені -особливо.

І дихати рівно…

Джерело: zik.ua

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