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    Американський сенатор розкритикував новий указ Трампа про санкції за м'якість

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    Фото: Дональд Трамп - Американський сенатор розкритикував новий указ Трампа про санкції за м'якість
    Фото: Дональд Трамп

    За словами сенатора, указ Трампа заходить недостатньо далеко

    Американський сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлєн привітав підписання главою США Дональдом Трампом указу, який передбачає введення санкцій проти інших країн за втручання у вибори.

    Про це Ван Холлєн написав у своєму Twitter.

    Разом з тим сенатор зазначив, що напередодні проміжного голосування у Штатах єдиним реальним рішенням, на його думку, залишається прийняття на вищому рівні його власної ініціативи.

    Зокрема, Ван Холлєн і сенатор від Флориди Марко Рубіо в серпні представили законопроект під назвою «Захист виборів від загроз шляхом прийняття закону про червоні лінії» (DETER Act). Згідно з документом, у разі, якщо Росія втрутилася би в проміжні вибори в американський конгрес в листопаді, і Вашингтон поклав би на країну за це відповідальність, передбачалося введення санкцій проти російського банківського і енергетичного секторів, а також проти осіб та організацій, які були б до цього причетні.

    Ван Холлєн відзначав, що таким чином економіка РФ отримала б серйозний удар. Аналогічні заходи, за словами авторів законопроекту, повинні торкнутися й інших країн, які стануть втручатися в американські вибори.

    Але джерела CBS News вказують, що в прийнятому Трампом 12 вересня законі згадки Росії і будь-яких інших держав не фігурують. Пізніше цю інформацію підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

    «Захист наших виборів від іноземних атак є однією з найбільш нагальних проблем, що стоять перед нашою країною. Указ президента Трампа визнає цю загрозу, але заходить недостатньо далеко», - прокоментував Ван Холлєн.

    Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян та компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори.

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