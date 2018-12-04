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    Думки вголос

    В інтонаціях росіян в Раді Європи все більше агресії

    • Ольга Герасим'юк
    • Розсилка
    В інтонаціях росіян в Раді Європи все більше агресії

    У ці дні Росія просто тупо тролила всіх на всіх засіданнях Ради Європи у Страсбургу. В цьому сезоні в інтонаціях росіян все більше агресії

    Росія припинила платити внески в Раду Європу – не буде їх сплачувати і в наступному році. З задоволенням смакує повідомлення про наслідки цього для роботи в сфері прав людини, при цьому сидить на всіх комітетах і пробує мотати нерви всім країнам. Молоді й рожевощокі росіяни згідно зі спільним сценарієм розігрують одну й ту ж роль, узгоджену на їхній новий театральний сезон: беруть слово з будь-якого приводу й нудно ставлять політичні питання, що не мають жодного стосунку до експертної роботи – виключно заради того, щоби змушувати говорити з ними.

    Три дні, наприклад,один вимагає змінити слова «маніпуляція, пропаганда, дезінформація» на «неправда» в тексті обговорюваної рекомендації щодо якісних медіа, бо, каже, в його столиці не розуміють значення тих визначень.

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    «А що таке соціальні медіа – ми такого не приймаємо?», «а шо я такоє нє то спрашиваю?», «де є визначення «відверто сфальсифікованого контенту»? Дайте посилання! Ми не розуміємо» і т. д.

    Із великою повагою дивлюся на всіх європейських колег-медійників та правозахисників. Працюють з великою гідністю. Жодного голосу на підтримку капризи (а французи презентували новий закон про протидію фейкам і дезінформації й заборонили російські пропагандистські канали).

    «А Васька слушает да ест». Воістину.

    І якщо «васька» й досяг чогось цього разу – то це точно не викликав страху. Швидше діагноз підтвердили.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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