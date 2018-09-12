В Євросоюзі Сенцова номінували на здобуття премії Сахарова



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Олег Сенцов став номінантом на премію Сахарова

Ім'я лауреата оголосять в кінці жовтня

Європейська народна партія, найбільша фракція в Європарламенті, номінувала політв'язня в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.

Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Минулого тижня Йозвяк повідомляв, що кандидатуру Сенцова також підтримують дві парламентські групи.

Ім'я лауреата премії Сахарова оголосять в кінці жовтня.

Премія Сахарова за свободу думки - щорічна нагорода Європейського парламенту, заснована 1988 року.

28 серпня повідомлялося, що колишній президент Польщі Лех Валенса на правах лауреата Нобелівської премії миру висуває кандидатуру Сенцова на отримання аналогічної нагороди.

За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.