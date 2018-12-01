Безкарність щодо вбивств журналістів робить суспільство заляканим

Дуня Міятович виступила вперше в ролі Комісара РЄ з прав людини на засіданні Комітету з інформаційного суспільства.

Особливо акцентувала на темі безкарності щодо вбивств журналістів-розслідувачів: «неприпустимі зволікання в розслідуваннях, бо це вносить в суспільство страх та відчуття загрози, робить його пасивним та заляканим».

Комісар планує поїздки країнами, де ці кейси особливо гарячі – серед них, очевидно, буде й Україна.

На питання: «як справи з розпочатим нею в ОБСЄ «діалогом» між російськими та українськими журналістами», – Міятович дипломатично відповіла, що такі розмови дуже непрості, бо є багато перешкод.

Російський представник спробував вкусити Міятович, бо його країна не погоджується з її позицією щодо Криму. Вона дозволила йому ставитися до цього, як завгодно.

Жінки в медіа, дискримінація і образи за віком – теж мандат її діяльності.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»