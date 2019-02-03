Безкомпромісна боротьба ОУН стала імунітетом нації проти будь-якого поневолення

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якби не ОУН, то Україна могла б повторити долю окремих постсовєцьких держав, які так і не змогли вирватися з орбіти імперської Московії

90 років тому, 3 лютого 1929 року, у Відні завершив роботу Перший Конгрес (Великий збір) українських націоналістів, на якому командирами Корпусу Січових Стрільців була створена найлегендарніша у новітній історії Української революції формація – Організація українських націоналістів. Створення ОУН завершило процес об’єднання націоналістичних груп в одну, феноменальну за своєю дієвістю, українську визвольну структуру.

Примітно, що з 30 делегатів, які взяли участь у роботі Конгресу, 16 були уродженцями Галичини, а 14 – із Наддніпрянщини, завдяки чому форум представляв усі регіони України і ніс об’єднавчу державницьку місію, кінцевою метою якої була Українська Самостійна Соборна Держава.

Якби не рішуча та безкомпромісна боротьба ОУН, котра стала своєрідним імунітетом нації проти будь-якого поневолення, то навряд чи в складі України були б Волинь і Полісся, Слобожанщина і Таврія, а сама Україна цілком могла б повторити гірку долю окремих постсовєцьких держав, які так і не змогли вирватися з орбіти імперської Московії. Вкривши себе нетлінною славою та сповна виконавши на тому етапі свою місію, провідники визвольного чину ОУН передали естафету національного змагу своїм ідейним послідовникам і сьогодні, завдяки націоналістам, вже сотні місцевих рад прийняли постанови про підняття революційного червоно-чорного стягу на адмінбудівлях у дні національних свят. Як і на Першому Конгресі, сучасні українські націоналісти усвідомили необхідність об’єднання заради зміцнення та консолідації своїх лав і вже зробили для цього конкретні кроки. Адже боротьба триває. Перед Україною та об'єднаними силами націоналістів сьогодні, як і 90 років тому, стоять майже ті ж самі завдання та виклики : переможна боротьба проти споконвічного ворога – Московії та подолання внутрішньої олігархічної окупації і її наслідків - змосковщення, корупції та злиднів. То ж не посоромимо слави Героїв!

Повернемо Україну в українські руки! Слава Україні!

Героям слава!

Джерело: блог Олега Тягнибока

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