Вбивство Ірини Фаріон. Українське суспільство вимагає знайти всіх причетних осіб

Заява ВО «Свобода» щодо затримання підозрюваного у виконанні вбивства Ірини Фаріон

Сьогодні обрано міру запобіжного заходу затриманому ймовірному виконавцю вбивства Ірини Фаріон. Ми переконані, що тривала підготовка, кількаденне стеження та, власне, вбивство не могли бути здійснені самостійно юнаком-одинаком. Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників: замовник, організатори та поплічники, які допомагали у підготовці.

Тому важливо, аби всі ці особи були встановлені, затримані та притягнуті до відповідальності перед Законом України. Не потрібно, задля заспокоєння суспільного резонансу, швидко оголошувати ім’я одного відповідального. Варто знайти усю групу причетних осіб та головне – замовників.

Ірина Фаріон була символом боротьби за українську мову та нашу ідентичність. Справа її життя – становлення української мови та культури в нашому суспільстві, повернення величних постатей в українську історію та боротьба із змосковщенням у всіх його проявах. За задумом це, окрім москви, зацікавленими у її знищенні була і п’ята колона – проросійські сили всередині нашої держави.

Перед її фізичним знищенням була розгорнута широка публічна кампанія з дискредитації образу Фаріон. Її цькували, звільняли з роботи в університеті та порушували кримінальні провадження. У рамках останніх пані Ірину постійно викликали на допити, стежили та прослуховували телефонні дзвінки. Дивно, що ці особи не помітили підготовку до її вбивства та не змогли цьому запобігти.

Очевидно, що нині в країні діє ціла низка груп, які контролюються із Москви та здійснюють антиукраїнську підривну діяльність. Такі агенти донині вільно почувають себе у нашій державі: вони захищають російську церкву, вимагають особливого статусу для російської мови та проштовхують проросійські наративи.

Саме тому Всеукраїнське об’єднання «Свобода», як власне і все українське суспільство вимагає знайти всіх осіб причетних до вбивства Ірини Фаріон. Ми хочемо почути не про гектари прочесаного лісу, кількість опитаних свідків чи призначених експертиз, а про затримання та обвинувачення для замовників, організаторів та пособників убивства. Ми не дозволимо забути про справу Фаріон чи зшити її білими нитками.

Водночас заявляємо про те, що п’ята колона може не сподіватися на те, що з вбивством Ірини Фаріон їм вдасться повернути свої позиції. Суспільство не дозволить утискати українську мову, ухвалити норми аналогічні закону Колісніченка-Ківалова чи дозволити і далі провадити підривну діяльність під виглядом російської церкви в Україні.