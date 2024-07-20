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Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Вбивство Ірини Фаріон. Це споконвічна тактика росіян – фізично винищувати українську еліту

glavcom.ua
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Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм внаслідок замаху
з відкритих джерел

Заява ВО «Свобода» щодо вбивства Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили Ірину Фаріон.

Цей злочин вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню.

Чому це стало можливим? Бо за два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення московії не було проведено докорінного очищення влади. Навпаки – ворожа агентура та їхні поплічники досі вільно почувають себе в Україні.

Істоти, які обіймали високі посади, наближали цю війну та робили все, щоб Україна в ній програла, спокійно чекають московських «асвабадітєлєй». Десятки з них досі у парламенті. Московський патріархат не заборонений і продовжує працювати в інтересах московського агресора.

Натомість питання української мови та української ідентичності відсунуто на задвірки. Більше того, п'ята колона відкрито атакує. Усі ж пам'ятають цей фарс зі звільненням Ірини Фаріон з Львівської політехніки...

Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав.

Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність.

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Джерело
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Теги: Ірина Фаріон вбивство Свобода Олег Тягнибок

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