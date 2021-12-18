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    Думки вголос

    «Слуги» хочуть підкласти Зеленському мовну бомбу

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

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    Через півтора року після мовного майдану Янукович втік у Ростов. - «Слуги» хочуть підкласти Зеленському мовну бомбу
    Через півтора року після мовного майдану Янукович втік у Ростов.

    Рада може зробити «ДОМ» загальнодержавним москвомовним каналом

    З такою владою і ворогів не треба.

    Парламент збирається зробити «ДОМ» загальнодержавним москвомовним каналом!

    Відповідний законопроект #4487 зареєстрував вихідець із БПП-ЄС (які ще в 2015 році пропонували ухвалити подібний закон), нині представник «За майбутнє» Дмитро Лубінець. І комітет з прав людини, який він очолює, рекомендував ВРУ ухвалити закон в цілому. Отже найближчим часом його буде винесено в сесійну залу.

    Це суперечить Конституції.

    Це суперечить закону про мову, закону про телебачення і радіомовлення, які визначають, що мовою телебачення і радіомовлення в Україні є УКРАЇНСЬКА мова.

    Це – замах на державність України!

    Через півтора року після мовного майдану Янукович втік у Ростов. Чи готові слуги-монобільшість підкласти Зеленському язикову бомбу з годинниковим механізмом?

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українська мова Володимир Зеленський партія Слуга народу
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    «Слуги» хочуть підкласти Зеленському мовну бомбу