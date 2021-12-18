«Слуги» хочуть підкласти Зеленському мовну бомбу

Через півтора року після мовного майдану Янукович втік у Ростов.

Рада може зробити «ДОМ» загальнодержавним москвомовним каналом

З такою владою і ворогів не треба.

Парламент збирається зробити «ДОМ» загальнодержавним москвомовним каналом!

Відповідний законопроект #4487 зареєстрував вихідець із БПП-ЄС (які ще в 2015 році пропонували ухвалити подібний закон), нині представник «За майбутнє» Дмитро Лубінець. І комітет з прав людини, який він очолює, рекомендував ВРУ ухвалити закон в цілому. Отже найближчим часом його буде винесено в сесійну залу.

Це суперечить Конституції.

Це суперечить закону про мову, закону про телебачення і радіомовлення, які визначають, що мовою телебачення і радіомовлення в Україні є УКРАЇНСЬКА мова.

Це – замах на державність України!

Через півтора року після мовного майдану Янукович втік у Ростов. Чи готові слуги-монобільшість підкласти Зеленському язикову бомбу з годинниковим механізмом?

Джерело: блог Олега Тягнибока

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