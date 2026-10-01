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Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»», військовослужбовець ЗСУ

Від козаків до FPV: 1 жовтня як день української військової звитяги

glavcom.ua
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Чотири століття української звитяги

Є дати, які карбуються в нашій пам’яті як суцільний загартований літопис української звитяги. 1 жовтня – саме такий день. Це точка перетину чотирьох великих історичних віх, у яких визрівав і міцнішав наш військовий дух.

Перша віха – Покрова Пресвятої Богородиці. Ще з часів Київської Русі та княжої доби це свято було символом духовного захисту. Козаки будували Покровські церкви, а рушаючи у походи, брали з собою образ Богородиці як свій непорушний щит.

Друга віха – День українського козацтва. Саме козацтво у XVI–XVII століттях створило одну з найпередовіших військових систем свого часу. Від морських походів гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Кафу та блискучої Перемоги під Хотином – до визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та звитяги над московитами під Конотопом 1659 року під проводом гетьмана Виговського. Козацька тактика, мобільність і непохитна воля заклали фундамент нашої модерної військової традиції.

Третя віха – спадкоємність визвольних змагань ХХ століття. Понад сто років тому, у 1914 році, склали присягу Українські січові стрільці, довівши свій гарт у боях на горі Маківка 1915 року та на Лисоні 1916-го. А через чверть століття, на день Пресвятої Покрови у 1942 році, в лісах Волині та Полісся зародилася славна Українська повстанська армія. Бійці УПА без власної держави, перебуваючи між лещатами двох кривавих тоталітарних режимів – нацистського та радянського – вестимуть безкомпромісну збройну боротьбу за Незалежність України аж до середини 1950-х років.

Четверта віха – сучасний День захисника України. Свято, що офіційно було започатковане 14 жовтня 2014 року, а з 2023 року, у зв’язку з переходом на новоюліанський календар, відзначаємо саме 1 жовтня. Це день кожного українця, хто зі зброєю в руках береже нашу землю сьогодні.

Історичну естафету передавали крізь століття: від козацької мушкетної лінії та козацьких «чайок» – до гвинтівки січового стрільця, від партизанських засідок УПА – до ювелірно точного FPV-дрона та нічного бомбардувальника.

Змінювалися епохи, змінювалася зброя, але стрижень українського воїна залишився непорушним – це абсолютна безкомпромісність у захисті свого дому.

Сьогодні 1-й батальйон безпілотних систем 128 овмбр «Дике Поле» тримає цей технологічний фронт. Ми бачимо ворога на десятки кілометрів углиб його бойових порядків. Наші дрони цілодобово перетворюють бронетехніку та живу силу окупантів на попіл, продовжуючи справу наших великих предків.

Дякую кожному бійцю, який тримає пульт, обслуговує техніку та забезпечує вильоти. Дякую всім, хто допомагає армії та тримає тил.

Ми пам’ятаємо ціну кожного клаптика нашої землі.

Слава всім захисникам України!

Вічна пам’ять полеглим Героям!

Слава Україні!

москва впаде!

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Теги: зброя армія незалежність традиції свято фронт

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Олег Тягнибок

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