Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»», військовослужбовець ЗСУ

Той, хто принижує військового, допомагає ворогу

Чому атаки на ТЦК вигідні Кремлю

Напади на військовослужбовців – це прямий доказ того, що московська пропаганда та ІПСО досягають своїх цілей.

Коли українець піднімає руку на свого ж військового, у Кремлі відкривають шампанське.

Це допомага ворогу руйнувати наш тил, роблячи те, що не вдалося їхнім ракетам.

Це не «спротив системі», це робота на окупанта, свідома чи несвідома.

Людина у військовому однострої з шевроном ТЦК – це насамперед військовослужбовець Збройних Сил України.

Багато хто з них пройшов бої, має поранення і за станом здоров'я продовжує службу в тилу.

І з нашого батальйону також поранені військовослужбовці, не маючи можливості продовжити службу в бойовій бригаді, були направлені в ТЦК.

Нападати на них – це ницість. Це напад на армію, яка тримає фронт. Ви можете не любити бюрократію, боротися проти корупції, але ви не маєте права зневажати статус воїна.

Ми маємо бути єдиним організмом. Якщо ми почнемо воювати всередині країни з тими, хто забезпечує мобілізацію та обороноздатність, ми програємо війну ззовні.

Схаменіться, не ставайте інструментом у руках ворожих спецслужб.

Будьте чоловіками, а не керованим натовпом.

Москва впаде!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна ТЦК ворог

