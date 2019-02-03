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    У світі

    У Єгипті археологи знайшли 50 мумій, яким понад 2 тисячі років

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    У Єгипті археологи знайшли 50 мумій - У Єгипті археологи знайшли 50 мумій, яким понад 2 тисячі років
    У Єгипті археологи знайшли 50 мумій
    Фото: Xinhuanet

    Незважаючи на те, що похованню більше двох тисяч років, мумії збереглися у відмінному стані

    У суботу 2 лютого єгипетські науковці заявили про виявлення у некрополі Туна-ель-Гебель трьох стародавніх гробниць з майже 50 муміями, які добре збереглись. Некрополь розташований у провінції Мінья неподалік від столиці Єгипту Каїра.

    Про це повідомляє Xinhuanet.

    Незважаючи на те, що похованню більше двох тисяч років, мумії збереглися у відмінному стані.

    Крім людських останків, у гробницях були знайдені розфарбовані саркофаги для мумій,  папіруси, посуд з глини й ювелірні прикраси, зокрема, одна золота маска.

    За словами дослідників, це перша археологічна знахідка, зроблена в Єгипті в 2019 році. Єгипетські чиновники звітують, що за останні три місяці були знайдені вісім подібних гробниць.

    «Це перше відкриття цього року після розкопок, які розпочалися 25 листопада минулого року», — оголосив міністр Вищої ради старожитностей Халед аль-Анані.

    Водночас, за його словами, це вже третя знахідка у провінції Мінья.

    Дві виявлені археологами гробниці пов'язані між собою, у них знайшли найбільшу кількість мумій. У третій гробниці знайшли — по парі вапнякових, глиняних і дерев'яних домовин.

    За оцінками вчених, мумії були поховані в епоху династії Птолемеїв, що правила елліністичним Єгиптом в IV—I століттях до н. е.

    історія міністр Єгипет Twitter
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