У Єгипті археологи знайшли 50 мумій, яким понад 2 тисячі років

У суботу 2 лютого єгипетські науковці заявили про виявлення у некрополі Туна-ель-Гебель трьох стародавніх гробниць з майже 50 муміями, які добре збереглись. Некрополь розташований у провінції Мінья неподалік від столиці Єгипту Каїра.

Про це повідомляє Xinhuanet.

Незважаючи на те, що похованню більше двох тисяч років, мумії збереглися у відмінному стані.

Крім людських останків, у гробницях були знайдені розфарбовані саркофаги для мумій, папіруси, посуд з глини й ювелірні прикраси, зокрема, одна золота маска.

За словами дослідників, це перша археологічна знахідка, зроблена в Єгипті в 2019 році. Єгипетські чиновники звітують, що за останні три місяці були знайдені вісім подібних гробниць.

«Це перше відкриття цього року після розкопок, які розпочалися 25 листопада минулого року», — оголосив міністр Вищої ради старожитностей Халед аль-Анані.

