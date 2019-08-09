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    Думки вголос

    Це вже не жарти «95 Кварталу»: Зеленський вирішив розпродати Україну

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    • Розсилка
    &laquo;Українська земля в руках українців і державний контроль за стратегічними підприємствами&raquo; - Це вже не жарти «95 Кварталу»: Зеленський вирішив розпродати Україну
    «Українська земля в руках українців і державний контроль за стратегічними підприємствами»

    «Раджу схаменутися, доки не пізно. Або ви працюєте на українців, або дуже скоро полетите із посади вслід попередникам»

    Українці - на вихід. Держава - продається. То вже не жарти «95 Кварталу». А заява Президента України в Туреччині.

    Гарант наш турбується, що іноземний бізнес замало контролює Україну: і землі в них недостатньо, і підприємств стратегічних. Тож виправити ситуацію обіцяє вже до кінця року - відкрити ринок землі для іноземців і провести велику приватизацію

    Пане Зеленський, страху у вас взагалі нема? Ви не про турків турбуватись повинні, а про українців! Про робочі місця, справедливі тарифи і розвиток економіки. Умови реалізації цього - українська земля в руках українців і державний контроль за стратегічними підприємствами. По-іншому бути НЕ може.

    Тому раджу схаменутися, доки не пізно. Або ви працюєте на українців, або дуже скоро полетите із посади вслід попередникам.

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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