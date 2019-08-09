Це вже не жарти «95 Кварталу»: Зеленський вирішив розпродати Україну

Українці - на вихід. Держава - продається. То вже не жарти «95 Кварталу». А заява Президента України в Туреччині.

Гарант наш турбується, що іноземний бізнес замало контролює Україну: і землі в них недостатньо, і підприємств стратегічних. Тож виправити ситуацію обіцяє вже до кінця року - відкрити ринок землі для іноземців і провести велику приватизацію

Пане Зеленський, страху у вас взагалі нема? Ви не про турків турбуватись повинні, а про українців! Про робочі місця, справедливі тарифи і розвиток економіки. Умови реалізації цього - українська земля в руках українців і державний контроль за стратегічними підприємствами. По-іншому бути НЕ може.