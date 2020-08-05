Чим закінчився дев'ятий в історії дефолт Аргентини

На сьогодні загальний борг Аргентини складає - $273 млрд., ВВП - $450 млрд

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Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять плохие «старые» бонды на лучшие в мире «новые». В соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.

На повестке дня вопрос, что делать с кредитами МВФ. Которому страна должна 44 млрд. По всей видимости, их постигнет та же участь. К чему они морально готовы. Учитывая, что главная начальница МВФ Кристин Лагард сама поддавливала кредиторов, и приветствовал соглашение. (Яка прикра несподіванка для наших свідків антидефолту). Кстати, Аргентина в мае начинала торги с 41 за 100, но была послана. Сторговались на 55.

На сегодня общий долг страны составляет 273 млрд. долл. При ВВП 450 млрд. Я сознательно не буду давать своих оценок или проводить какие-то параллели с нашей ситуацией. Фейсбук не лучшее место для дискуссий на эту тему. Скажу, что больше всего меня поразило во всей этой истории. Среди основных держателей аргентинского долга на миллиардные суммы были огромные мировые инвесткомпании. BlackRock, T. Rowe Price, Ashmore, Fidelity. С их опытом, связями, тысячами лучших аналитиков, триллионами долларов в управлении.

Причем я уверен, они до этого поучаствовали во всех последних аргентинских дефолтах. Память инвестора коротка и избирательна. Уверен, в самое ближайшее время Аргентина выйдет на рынок с новыми заимствованиями. И они будут очень успешными. Денег на рынке много.

Джерело: блог Олександра Деркача

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