НАБУ и САП провалили розслідування по «Роттердам+» – доктор юридичних наук



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Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років

«У матеріалах досудового розслідування відсутні взагалі будь-які підтвердження скоєння злочину»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за понад 3 роки розслідування справи «Роттердам+» не надали жодних доказів нанесення збитків чи отримання неправомірної винагороди від дії цієї формули.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила доктор юридичних наук Анна Власова.

«Більш ніж 3,5 року НАБУ і САП не надали ніяких доказів, що підтверджують нанесення збитку і отримання неправомірної винагороди або змови», - зазначила вона.

За словами Власової, у матеріалах досудового розслідування, які були представлені адвокатам і суспільству, відсутні взагалі будь-які підтвердження скоєння злочину.

«З огляду на ці факти та докази підтверджується відсутність фактично об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже фактично не може бути складу злочину, який передбачений статтею 364 Кримінального кодексу України», - зазначила Власова.

Вона допускає, що НАБУ та САП, незважаючи на відсутність доказової бази, можуть передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за провал розслідування на судову систему.

«Справа в тому, що правоохоронці будуть шукати приводи, щоб зупинити слідство, або підуть до суду з тим, щоб перекласти відповідальність на суд, мовляв, ми все зробили, а ви приймайте, будь ласка, рішення. Тому думаю, що це більше така можливість перекласти відповідальність на інших суб’єктів або правоохоронної, або суддівської системи», - додала доктор юридичних наук.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам+».

Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаль затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF. З 1 серпня ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.