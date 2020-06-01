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    Думки вголос

    Ілон Маск доводить, що в бізнесі перемагають дилетанти-увантюристи

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Ілон Маск доводить, що в бізнесі перемагають дилетанти-увантюристи

    Хтось ходить на коучинги, а хтось береться за якусь справу і робить результат

    Мовою оригіналу

    Для меня успех Илона Маска, это подтверждение одного тезиса, который я для себя сформулировал уже давно. В бизнесе очень часто побеждают не умники-всезнайки. Которые каждый вечер читают книги Уоррена Баффета и Стивена Джоббса, ходят на коучинг, и регулярно прокачивают карму. А упрямые и амбициозные дилетанты-авантюристы, которые берутся за какое-то дело, не зная, что оно гиблое. Что до них все пробовали, и ни у кого не получилось. А скорее всего, и не пробовали вовсе.

    Потому, что знали, ловить там нечего. Но они берутся, и дело вдруг идет. Появляется результат. И все бросаются догонять. И те, кто не верил, тоже. Так он когда-то начал собирать Теслу. Потом решил делать ракеты. И всё у него получилось. Молодец.

    Я немало видел в жизни подобных историй. Пусть и в меньшем масштабе. Особенно среди людей, начинавших в 90-х. Да и мы сами, примерно так же, 28 лет назад, создали банк Аваль. Собравшись вдесятером в одной комнате на 4-м этаже.

    Не имея особого представления, что такое банк, и как он устроен. Что нас конечно же не красило. Но мы учились быстро. И в итоге вроде бы тоже получилось.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ілон Маск
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