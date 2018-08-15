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    Думки вголос

    Ми самі викреслили тисячі великих українців з нашої історії та пам'яті

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Ми самі викреслили тисячі великих українців з нашої історії та пам'яті

    Наша історія не закінчилася в 1654 році підписанням договору між Богданом Хмельницьким та російським царем

    Мовою оригіналу

    Попалось сегодня на глаза интервью руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича на «УП». Основная мысль, которую он проводит, Россия украла нашу историю. Мысль в общем-то правильная, только господин Вятрович ее очень узко трактует. Он считает, что россияне украли у нас сталинские репрессии, ОУН-УПА, Бандеру и Шухевича, голодомор и другие подобные вещи.

    Я бы сказал по-другому. Они не украли, они просто вычеркнули эти страницы из нашей истории. И задача господина Вятровича и других историков восполнить вычеркнутое. Объективно и без пафоса. Но вопрос, собственно, в другом. Наша история не закончилась в 1654 году подписанием договора между Богданом Хмельницким и царем Алексеем Михайловичем, а потом не началась снова в 1917 году провозглашением УНР.

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    Наши деды и прадеды все эти 300 лет в составе Российской империи не сидели как г*вно под лопухом. Они сеяли хлеб, писали стихи, воевали. Гибли в войнах. Миллионами. Не за веру, царя и товарища Сталина. За свою жизнь и жизнь своих близких. Наша земля рождала бесстрашных воинов, ярких художников, великих ученых, блестящих дипломатов, талантливых коммерсантов, щедрых меценатов. Тысячами и тысячами. Мы их не помним сегодня. Мы не называем улицы в их честь. Я чту память людей, боровшихся за независимость Украины в 20 веке. И не только из списка господина Вятровича. Других тоже. Которые, как мой дед Николай, приближали как могли. Но я точно также горжусь великими украинцами 18 и 19 веков. К сожалению, не Россия их украла. Мы сами их вычеркнули из своей истории. Вместо того, чтобы найти им там достойное место.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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