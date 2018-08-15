Ми самі викреслили тисячі великих українців з нашої історії та пам'яті

Наша історія не закінчилася в 1654 році підписанням договору між Богданом Хмельницьким та російським царем

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Попалось сегодня на глаза интервью руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича на «УП». Основная мысль, которую он проводит, Россия украла нашу историю. Мысль в общем-то правильная, только господин Вятрович ее очень узко трактует. Он считает, что россияне украли у нас сталинские репрессии, ОУН-УПА, Бандеру и Шухевича, голодомор и другие подобные вещи.

Я бы сказал по-другому. Они не украли, они просто вычеркнули эти страницы из нашей истории. И задача господина Вятровича и других историков восполнить вычеркнутое. Объективно и без пафоса. Но вопрос, собственно, в другом. Наша история не закончилась в 1654 году подписанием договора между Богданом Хмельницким и царем Алексеем Михайловичем, а потом не началась снова в 1917 году провозглашением УНР.

Наши деды и прадеды все эти 300 лет в составе Российской империи не сидели как г*вно под лопухом. Они сеяли хлеб, писали стихи, воевали. Гибли в войнах. Миллионами. Не за веру, царя и товарища Сталина. За свою жизнь и жизнь своих близких. Наша земля рождала бесстрашных воинов, ярких художников, великих ученых, блестящих дипломатов, талантливых коммерсантов, щедрых меценатов. Тысячами и тысячами. Мы их не помним сегодня. Мы не называем улицы в их честь. Я чту память людей, боровшихся за независимость Украины в 20 веке. И не только из списка господина Вятровича. Других тоже. Которые, как мой дед Николай, приближали как могли. Но я точно также горжусь великими украинцами 18 и 19 веков. К сожалению, не Россия их украла. Мы сами их вычеркнули из своей истории. Вместо того, чтобы найти им там достойное место.

Джерело: блог Олександра Деркача

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