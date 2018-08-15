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    Помер дитячий письменник Успенський, який вигадав Чебурашку

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    Помер російський письменник Едуард Успенський - Помер дитячий письменник Успенський, який вигадав Чебурашку
    Помер російський письменник Едуард Успенський

    Успенський помер у власному будинку у «новій» Москві

    У Москві у віці 80 років помер російський письменник Едуард Успенський.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

    За даними джерела, Успенський помер у власному будинку у «новій» Москві.

    Едуард Успенський прославився як дитячий письменник і автор сценаріїв до мультфільмів.

    Серед популярних персонажів, які вигадав письменник — Крокодил Гена і Чебурашка, Шапокляк, а також персонажі мультфільму «Простоквашино».

    У 2010 році Успенський став лауреатом премії імені Корнія Чуковського, в номінації «За видатні творчі досягнення у вітчизняній дитячій літературі». Його твори перекладені більш ніж на 25 мов.

    Успенський з 2007 року був членом вищої ради партії «Гражданская сила».

    У 2014 році письменник назвав 90 % росіян ідіотами через схвалення ними анексії Криму.

    «Країна розділилася на 10 % розумних і 90 % ідіотів. Я вважаю, що належу до тих 10 відсотків розумних, тому що вся ця історія з Кримом потворна», — заявив Успенський.

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