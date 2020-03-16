Пандемія коронавірусу: українській владі потрібно скласти чітку інструкцію для населення

Українці мають знати, що роботи в разі підозр, що вони хворі на коронавірус

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Целый день слышу по радио разнобойную социальную рекламу про коронавирус и про «все буде добре». «Бо Україна повністю готова до можливого»(!) и тд. Зашел на сайт Минздрава. Решил посмотреть, куда бежать, если что. Нашел там какую -то табличку. Со шрифтом, как муха покакала. Из которой понял, что надо бежать в поликлинику и вызывать скорую, если что.

Можно, чтоб кто-то там, поближе, попросил их написать нормальную и внятную инструкцию для населения. Вот например такую, как я обнаружил на сайте одного європейского Минздрава здорового человека, а не курильщика. Даже перевел, чтоб не утруждать людей.

Если вы верите, что у вас коронавирус:

Оставайтесь дома и избегайте контакта с другими людьми так же, как при обычном гриппе.

Не обращайтесь в государственную поликлинику, или частную клинику.

Не ходите в аптеку.

Позвоните на специально выделенную линию помощи 111.

Не звоните на линию скорой помощи 112 и не вызывайте их к себе. Эта линия критически важна для других людей и её переполнение запросами по коронавирусу может иметь для них фатальные последствия.

Всё просто и понятно. Да, надо будет выделить отдельную линию. Но это ж не маски, и не ИВЛы. Ведь правда?

Джерело: блог Олександра Деркача

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