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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу: українській владі потрібно скласти чітку інструкцію для населення

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Пандемія коронавірусу: українській владі потрібно скласти чітку інструкцію для населення

    Українці мають знати, що роботи в разі підозр, що вони хворі на коронавірус

    Мовою оригіналу

    Целый день слышу по радио разнобойную социальную рекламу про коронавирус и про «все буде добре». «Бо Україна повністю готова до можливого»(!) и тд. Зашел на сайт Минздрава. Решил посмотреть, куда бежать, если что. Нашел там какую -то табличку. Со шрифтом, как муха покакала. Из которой понял, что надо бежать в поликлинику и вызывать скорую, если что.

    Можно, чтоб кто-то там, поближе, попросил их написать нормальную и внятную инструкцию для населения. Вот например такую, как я обнаружил на сайте одного європейского Минздрава здорового человека, а не курильщика. Даже перевел, чтоб не утруждать людей.

    Если вы верите, что у вас коронавирус:

    • Оставайтесь дома и избегайте контакта с другими людьми так же, как при обычном гриппе.
    • Не обращайтесь в государственную поликлинику, или частную клинику. 
    • Не ходите в аптеку.
    • Позвоните на специально выделенную линию помощи 111.
    • Не звоните на линию скорой помощи 112 и не вызывайте их к себе. Эта линия критически важна для других людей и её переполнение запросами по коронавирусу может иметь для них фатальные последствия.

    Всё просто и понятно. Да, надо будет выделить отдельную линию. Но это ж не маски, и не ИВЛы. Ведь правда?

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    коронавірус
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