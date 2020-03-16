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    Суспільство

    Щоб коронавірус злякався! Московська церква в Україні наказала усім монастирям бити у дзвони

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    <p>Намісник Києво-Печерської лаври Павло та митрополит Московської церкви в Україні Онуфрій</p> - Щоб коронавірус злякався! Московська церква в Україні наказала усім монастирям бити у дзвони

    Намісник Києво-Печерської лаври Павло та митрополит Московської церкви в Україні Онуфрій

    У церквах закликають молитися і бити у дзвони, щоб зупинити коронавірус

    Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло спрямував інструкцію духовенству Московської церкви в Україні на час карантину у всіх монастирях проводити особливі молебні, а також молитися за те, щоб позбутися коронавірусу.

    Відповідний документ про це з'явився у Facebook.

    На Волині в церквах ПЦУ також  почали бити в дзвони, а віряни молитися, аби зупинити коронавірус, повідомляє РІСУ.

    «Митрополит ПЦУ Михаїл благословив упродовж трьох тижнів (поки триває карантин) у всіх храмах єпархії щонеділі о 9:00 15 хвилин бити в дзвони таким чином взиваючи до Господа, аби він спинив напасть коронавірусу. Також Михаїл благословив упродовж тижня о 21:00 молитися за подолання коронавірусу: тричі «Отче наш», тричі «Богородице Діво, радуйся», «Вірую», 90-й псалом, а також молитися», – йдеться у повідомленні

    Нагадаємо, у Московській церкві в Україні заявили, що вживатимуть заходів обережності і протиепідеміологічної безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу.

    здоров'я церква час коронавірус
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