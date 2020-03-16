Інтернати Києва закриваються для відвідувачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В усіх столичних закладах соціальної сфери вводяться обмеження через загрозу поширення епідемії коронавірусу

У зв’язку із запровадженням превентивних заходів для убезпечення киян від інфікування коронавірусом Департамент соціальної політики вводить низку обмежень для підпорядкованих закладів та установ. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Згідно з даними ВООЗ, найбільш вразливими категоріями населення є люди від 60 років. Саме у цій категорії фіксують найбільший показник смертності. Задля того, щоб убезпечити громадян від розповсюдження вірусу, ми вводимо додаткові заходи санітарної обробки та деякі обмеження в інтернатних закладах та пансіонатах для самотніх людей похилого віку. Відвідування цих закладів не дозволяється на період карантину. Крім того, забезпечено контроль за людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями, які залишились без піклування (вдома): їм організовано доставку продуктів харчування, ліків та інших необхідних речей», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що в усіх підпорядкованих Департаменту закладах та установах проводяться регулярні вологі прибирання із використанням дезінфікуючих засобів, забезпечено дотримання нормативних показників температури повітря, проводиться часте регулярне наскрізне провітрювання приміщень. В інтернатних та геріатричних закладах також проводиться обробка приміщень за допомогою кварцових ламп.

Крім того, заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в підпорядкованих закладах передбачають наступне:

на час запровадженого в столиці карантину скасовуються заплановані спортивні та розважальні заходи;

усі реабілітаційні центри призупинили свою діяльність на період карантину;

в управліннях праці та соціального захисту населення ініційовано призначення житлових субсидій, допомоги та вирішення інших питань населення Києва без особистого відвідування цих установ;

організовано вхідний санітарний контроль в усіх установах соціальної сфери;

із працівниками підвідомчих установ регулярно проводиться інструктаж щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19 та дотримання правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів.

Станом на 16 березня у закладах соціальної сфери перебуває 2754 особи.

Обмеження також вводяться для установ, які підпорядковані Службі у справах дітей та сім’ї міста Києва. Зокрема, Служба вжила наступних заходів:

обмежено доступ благодійних організацій та сторонніх осіб до установ;

скасовано проведення особистих прийомів громадян;

при відвідуванні центрів соціально-психологічної реабілітації дітей батьками здійснюється контроль дотримання захисного режиму;

посилено дезінфекційний режим;

скасовано всі масові заходи, наради, семінари тощо;

запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу (працівники, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, негайно відправляються на самоізоляцію з подальшим наглядом у лікаря);

запроваджено режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;

запроваджено режим регулярного провітрювання службових приміщень, здійснення заходів за допомогою кварцювання.

Станом на 16 березня в закладах, які підпорядковуються Службі перебуває 72 дитини.

Служба у справах дітей та сім’ї також повідомила центри допомоги дітям про підвищення заходів безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

З 16 березня столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.