«Південна Осетія» на утриманні Кремля

Про виняткову залежність Цхінвалі від російського бюджету

За десять дней до наступления нового года марионеточные власти «Южной Осетии» приняли «государственный бюджет» на 2018 год, согласно которому 86,9% всех бюджетных поступлений будут финансироваться Россией. Любые попытки Кремля заставить население оккупированной территории зарабатывать самим ни к чему не привели. Согласно

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Бібілов і Путін

Про виняткову залежність Цхінвалі від російського бюджету

За десять дней до наступления нового года марионеточные власти «Южной Осетии» приняли «государственный бюджет» на 2018 год, согласно которому 86,9% всех бюджетных поступлений будут финансироваться Россией. Любые попытки Кремля заставить население оккупированной территории зарабатывать самим ни к чему не привели.

Согласно утвержденному бюджету, поступления определены в размере 7,67 миллиардов рублей (130,8 миллионов долларов США), из которых 6,6 миллиардов рублей (112,4 миллионов долларов) будут присылать из Москвы. Это вся зарплата, пенсии и социальные пособия, которые в бюджете прописаны как на «социально-экономическое развитие» – 4,5 миллиардов рублей, остальные 2,1 миллиардов пойдут на «Инвестиционную программу», под которой подразумевается некое развитие экономики.

За несколько дней до нового года появилось сообщение о том, что Генеральная прокуратура России возобновила уголовные дела, открытые ранее по фактам хищений средств российской помощи в «Южной Осетии». Сообщил об этом сам «глава государства» Анатолий Бибилов, комментируя вопрос о результатах рабочей поездки в РФ и встреч с руководителями федеральных ведомств. Он же сообщил, что возобновлены 22 уголовных дела, однако о количестве сворованных денег умолчал – скорее всего из-за чувства солидарности с «экс-президентом» Леонидом Тибиловым.

В те же предновогодние дни произошло еще одно событие, беспрецедентное назначение, – заместителем министра по делам Северного Кавказа стал бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В его обязанности будут входить вопросы взаимодействия России с Южной Осетией и Абхазией. До этого вопросами оккупированных территорий Грузии занимался непосредственно Кремль, где в ведомстве Владислава Суркова, в кабинетах администрации президента России до сих пор существует управление по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

В пресс-релизе министерства по делам Северного Кавказа написано прямо, без стеснения – «Минкавказ курирует инвестиционные программы содействия социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, которые финансируются из российского бюджета». За кремлевским подразделением Суркова, которые за глаза называют «оккупационным управлением», теперь, скорее всего, остается политическая составляющая – проведение выборов, работа с местной оппозицией, пропаганда «независимости» на территории России и за рубежом. Игорь Кошин будет кошельком Цхинвали, от него теперь будут зависеть и зарплаты чиновников, и пенсии, и социальные пособия.

Остается большой загадкой цифра в 1,07 миллиарда рублей, которые являются, согласно утвержденному бюджету, собственными поступлениями оккупированной территории. Еще в советское время на территории Цхинвальского региона (так называется территория согласно конституции Грузии) было построено несколько предприятий: завод «Вибромашина», завод строительных изделий, завод «Эмальпровод», лесоперерабатывающий (мебельный) комбинат, швейная фабрика БТК 4, пивоваренный завод «Алутон», мельничный комплекс, наливочный завод «Родник Осетии», мясоперерабатывающий комбинат «Растдон». Однако большая часть их них последние 25 лет или не работает, или загружена всего на 5-10 процентов.

На модернизацию или развитие промышленности денег нет, проблема еще и в недостатке квалифицированной рабочей силы, большую часть из которой составляли этнические грузины, изгнанные из своих домов после войны в августе 2008 года. Единственная сфера, кое-как производящая продукцию, – сельское хозяйство, однако для его развития нет ни новых технологий, ни перерабатывающих предприятий. Спустя три года после войны и признания Россией «независимости Южной Осетии», по итогам 2011 года все предприятия, кроме полиграфического объединения, были убыточные. Все сельское хозяйство, несмотря на инвестиции, по-прежнему остается убыточным. По мнению марионеточных властей, полученные финансовые средства были использованы неэффективно.

С каждым годом «независимости» на захваченной российскими войсками территории не происходило ничего, что можно было бы назвать развитием экономики. Россия вкладывала все больше и больше денег в территорию, от которой невозможно ждать каких-либо дивидендов, кроме политического тщеславия. Самыми большими вложениями было строительство российских военных баз и оборудование «государственной границы», которая, кроме собственно металлических ограждений, обставлена сенсорными датчиками и осветительной системой.

Невозможно найти официальные цифры относительно реально проживающего на территории «Южной Осетии» населения. Практически все жители имеют российское гражданство, но сколько из них уехали в Россию – неизвестно. Кажется, что основную часть живущих там составляют военнослужащие российской армии, а также так называемые «южноосетинские военнослужащие», которые согласно соглашению между Россией и «Южной Осетией» теперь входят в состав вооруженных сил России. Официально военнослужащих «Южной Осетии» насчитывается 1250 человек, на российских военных базах по контракту могут работать и служить все получившие российский паспорт.

От нахождения российской армии на оккупированной территории зависит жизнь значительной части населения. Как до 2006 года в южном регионе Грузии Самцхе-Джавахети этнические армяне зависели от работы и службы на российской базе, а после ее вывода там появились сепаратисты. Политическому спокойствию жители Джавахети предпочли экономическую зависимость от России, а когда поняли, что прошлое не вернуть, то активисты сепаратизма стали говорить о присоединении к Армении. В «Южной Осетии» российские чиновники пытались продлить лояльность к себе денежными вливаниями: в бюджете России на 2015 год финансовая помощь Цхинвали была утверждена в размере 6,6 миллиардов рублей. В проекте российского бюджета 2016 года на финансовую помощь планировалось выделить 8,2 миллиардов.

Санкции и состояние российской экономики повлияли на уменьшение влияния, но оно по-прежнему остается, «балуя» население оккупированной территории возможностью особо и не думать о своем будущем, пока Россия заинтересована в любой возможности шантажировать власти Грузии. Теперь «Южной Осетии» предоставлена возможность «играть на нервах» не только Тбилиси, но и Киева: сообщается, что «Государственный банк ЛНР» занялся международной банковской деятельностью, открыв корреспондентские счета в ООО «Международный расчетный банк», расположенном в Южной Осетии. Стало быть, у России появилась любопытная идея создать собственные «офшоры» в виде банков, чья деятельность будет состоять в неконтролируемой перекачке российских рублей из одной оккупированной территории в другую.

Другой партнерской территорией для марионеток «Южной Осетии» стало Приднестровье. 22 декабря в Цхинвали состоялся обмен грамотами о ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве». Подписали «документ» «первый заместитель Министра иностранных дел» Андрей Цховребов и полковник южноосетинской милиции Егор Кочиев, который представляется «главой представительства ПМР в Южной Осетии». Его появление в «дипломатических кругах» было странным и загадочным под стать похождениям Остапа Бендера. 17 сентября 2013 года указом «президента ПМР» он был назначен на должность «главы представительства ПМР в Южной Осетии» и в этот же день получил гражданство Приднестровья.

Наконец, в первые дни нового, 2018 года «глава Южной Осетии» Анатолий Бибилов оказался в Донецке с «рабочим визитом». Основная цель визита, как сообщила российская пропаганда, «связана с работой по развитию экономических и торговых отношений». Грузинская оккупированная территория не может сама себя прокормить, но собирается торговать с оккупированной украинской территорией. С точки зрения международного права эти визиты не имеют никакого значения, кроме внутренней пропаганды для населения обеих территорий – там телевидение постарается преподнести визит одной марионетки к другой как событие мировой важности.

Из всех оккупированных Россией территорий, у «Южной Осетии», пожалуй, самое незавидное положение: там нет никаких перспектив на развитие и будущее зависит исключительно от российского бюджета. Новый «президент» Анатолий Бибилов уже в который раз озвучивает идею присоединения территории к России, но ни разу, кроме протеста МИД Грузии, этот призыв не нашел отклика в Москве. Там понимают, что очередная аннексия после Крыма повлечет за собой новые санкции и еще большие осложнения в отношениях с США и ЕС, у которых Грузия является важным партнером на постсоветском пространстве. Будущее призрачно еще и тем, что российская экономика в будущем может не выдержать нахлебников, которые, как и прежде, ждут подачек из Москвы.

Джерело: Крим.Реалії

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