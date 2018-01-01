Прикордонники на Донбасі затримали громадянина Грузії з великою сумою готівки

Правопорушником займається Національна поліція

Українські прикордонники на КПВВ «Майорськ» затримали громадянина Грузії з більш 420 тис. грн, що прямував з непідконтрольної території в Україні. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. «Сьогодні в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорськ» при оформленні громадянина Грузії, який прямував з



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КПВВ «Майорськ»

Правопорушником займається Національна поліція

Українські прикордонники на КПВВ «Майорськ» затримали громадянина Грузії з більш 420 тис. грн, що прямував з непідконтрольної території в Україні.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Сьогодні в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорськ» при оформленні громадянина Грузії, який прямував з непідконтрольної території, прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тис. грн і $ 10 тис. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які знаходилися в автомобілі», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Правопорушник і виявлені гроші передані співробітникам Національної поліції.