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    Суспільство

    Прикордонники на Донбасі затримали громадянина Грузії з великою сумою готівки

    Правопорушником займається Національна поліція
    Українські прикордонники на КПВВ «Майорськ» затримали громадянина Грузії з більш 420 тис. грн, що прямував з непідконтрольної території в Україні. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. «Сьогодні в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорськ» при оформленні громадянина Грузії, який прямував з
    • Сьогодні, 09:28
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    КПВВ &laquo;Майорськ&raquo;
    КПВВ «Майорськ»

    Правопорушником займається Національна поліція

    Українські прикордонники на КПВВ «Майорськ» затримали громадянина Грузії з більш 420 тис. грн, що прямував з непідконтрольної території в Україні.

    Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

    «Сьогодні в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорськ» при оформленні громадянина Грузії, який прямував з непідконтрольної території, прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тис. грн і $ 10 тис. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які знаходилися в автомобілі», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

    Правопорушник і виявлені гроші передані співробітникам Національної поліції.

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