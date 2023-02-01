Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Сьогоднішнім рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада

Сьогодні, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє видання Сега.

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Відповідно до рішення парламенту, відтепер кожна остання субота листопада відзначатиметься Днем вшанування та пам’яті жертв Голодомору.

Кореспондент «Главкома» повідомляє, що згідно з ухваленим документом, парламент Болгарії сприйматиме будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт ганьби щодо пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору.

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Рішення підтримали 134 депутати. Не підтримали визнання Голодомору в Україні геноцидом проросійські партії «Відродження» та Болгарська соціалістична партія: перша проголосувала «проти», а друга не брала участь у голосуванні.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Болгарії за таке рішення.

«Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.

Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.