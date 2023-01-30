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Григорій Маленко підприємець, депутат Київради

Культурний фронт. Як українці боронять свою спадщину

glavcom.ua
Українці змогли врятувати власну самобутність
фото з відкритих джерел

Росія вже ніколи не зможе вголос сказати, що «українців не існує»

Один з фронтів російсько-української війни, який з’явився значно раніше 24.02.22 – це фронт культурний.

Росіяни завжди намагались знищити українську культуру, мову, історію. А де це не вдавалося, вони діяли більш підступно – знецінювали все українське, виставляли нашу культуру другорядною, сільською та провінційною. І треба віддати їм належне: через послідовність та постійність культурної агресіі в них багато чого вдалося.

Сотні знищених музеїв, десятки тисяч викрадених експонатів, спроба зросійщення українських дітей. Та вони навіть український борщ хотіли привласнити та русифікувати. Це все – частина їхнього великого імперського плану по знищенню та поглинанню всього українського. Тут вони собі вірні.

Але у своєму культурному геноциді вони недооцінили двох факторів. Перший (традиційний) – нас з вами, самих українців. Це типова помилка російського шовінізму. Другий фактор – сама українська культура, яка настільки крута, що стала одним з чинників, який зараз створює Україні реноме самобутньої, самодостатньої та цікавої країни.

За цей рік українська музика, українське мистецтво, українська кухня і головне – українська мова, – увійшли в світові тренди та притягнули увагу мільйонів людей в усьому цивілізованому світі.

Найпопулярніший додаток для вивчення мов Duolingo повідомив, що українська мова стала найбільшим трендом платформи. У 2022 ії почали вчити 1,3 млн людей по всьому світу. Гурт «Калуш» виграють Євробачення та разом з Шварценеггером випускають кліп «Щедрий вечір» для західної аудиторії. Pink Floyd, Bono, Sting, Rasmus та багато хто ще із світових зірок записують треки разом з українськими виконавцями. Бенксі малює в зруйнованих містах Київщини. Бен Стіллер, Шон Пенн, Джессіка Честейн, Еллі Голдінг, Анджеліна Джолі та багато інших супервідомих діячів культури особисто підтримують українців на вулицях Києва та Львова.

«Русский военный корабль, go fuck yourself» стає міжнародним брендом, а українці остаточно виграють «битву за борщ». Борщ стає нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, як унікальний взірець української кухні.

«Заповіт» Тараса Шевченка у перекладі на польську у виконанні Анджея Северина викликає сльози у тисячів поляків на благодійних концертах на підтримку України.

Навіть остання перемога характерного «козака у вишиванці» Усика (знаю, що до нього складне відношення) – частина нечуваної української культурної експансії.

Росіяни мріяли знищити українську культуру. А зробили її світовим трендом. І наше завдання – рухатись далі, не збавляти обороти та зміцнюючи імідж України, як унікального культурного центра та вагомої частини світової культури. Бо культура – це «м’яка сила», яка часто потужніша за танки.

І ніяка Росія вже ніколи не зможе вголос сказати, що «українців не існує». І ми з цим впораємось!

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Теги: Бенксі Євробачення музика ЮНЕСКО українці культура мистецтво українська мова корабль танки фронт перемога Шон Пенн Бен Стіллер Анджеліна Джолі росія

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