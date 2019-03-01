Боротьба з корупцією по-українські, або Як швидко можна все зіпсувати

Ефект метелика і рішення конституційного суду

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Любая негативная подвижка в украинских «потугах» по борьбе с коррупцией будет немедленно негативно истолкована не только гражданским обществом, но и всеми международными партнерами.

Нет ни одного более важного «маяка» в стране, которая находится на 120-месте по уровню коррупцию, чем борьба с этой самой коррупцией.

Отмена антикоррупционной статьи, которая «выжималась» «международниками» и гражданскими активистами во главе с Transparency International, незамедлительно приведет к резкому увеличению турбулентности Украины. В ближайшие часы мы услышим соответствующие заявления.

В зону серьезного риска попадает возможность финансирования страны, что мгновенно приведет к резко увеличивающимся рискам финансовой дестабилизации.

Даже при условии нарушения независимости НБУ и вмешательства в его монетарную политику удастся удерживать курс – но не более, чем до конца парламентских выборов. Резервы не резиновые – 20 млрд. долларов – это не 200. Их надо пополнять. Без международных финансовых институций – это не возможно.

Девальвационное давление может быть резко усиленно, инфляция, как следствие, девальвации уйдет в двузначные цифры.

Экономический рост немедленно пострадает.

Мы рискуем увеличить наше отставание от мировой экономики и наших соседей.

Реакцией на ухудшение экономической ситуации будет рост социального напряжения и, как следствие, продолжающийся рост трудовой миграции. Миграция снизит градус напряжения в обществе, но станет абсолютной трагедией для страны. Она приведет к абсолютной деградации ее экономики.