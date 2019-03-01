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    Думки вголос

    Боротьба з корупцією по-українські, або Як швидко можна все зіпсувати

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Боротьба з корупцією по-українські, або Як швидко можна все зіпсувати

    Ефект метелика і рішення конституційного суду

    Мовою оригіналу

    1. Любая негативная подвижка в украинских «потугах» по борьбе с коррупцией будет немедленно негативно истолкована не только гражданским обществом, но и всеми международными партнерами.
    2. Нет ни одного более важного «маяка» в стране, которая находится на 120-месте по уровню коррупцию, чем борьба с этой самой коррупцией. 
    3. Отмена антикоррупционной статьи, которая «выжималась» «международниками» и гражданскими активистами во главе с Transparency International, незамедлительно приведет к резкому увеличению турбулентности Украины. В ближайшие часы мы услышим соответствующие заявления.
    4. Можно уже не беспокоиться о выполнении и других взятых на себя обязательств, продвижении реформ и т.д. Они уже не имеют значения. Искренность намерений попадает под серьезный вопрос.

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    5. В зону серьезного риска попадает возможность финансирования страны, что мгновенно приведет к резко увеличивающимся рискам финансовой дестабилизации.
    6. Даже при условии нарушения независимости НБУ и вмешательства в его монетарную политику удастся удерживать курс – но не более, чем до конца парламентских выборов. Резервы не резиновые – 20 млрд. долларов – это не 200. Их надо пополнять. Без международных финансовых институций – это не возможно.
    7. Девальвационное давление может быть резко усиленно, инфляция, как следствие, девальвации уйдет в двузначные цифры.
    8. Экономический рост немедленно пострадает.
    9. Мы рискуем увеличить наше отставание от мировой экономики и наших соседей.
    10. Реакцией на ухудшение экономической ситуации будет рост социального напряжения и, как следствие, продолжающийся рост трудовой миграции. Миграция снизит градус напряжения в обществе, но станет абсолютной трагедией для страны. Она приведет к абсолютной деградации ее экономики.
    11. Такой сценарий становится базовым. Бабочка вылетела…
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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