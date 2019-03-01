Боротьба з корупцією по-українські, або Як швидко можна все зіпсувати
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Ефект метелика і рішення конституційного суду
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- Любая негативная подвижка в украинских «потугах» по борьбе с коррупцией будет немедленно негативно истолкована не только гражданским обществом, но и всеми международными партнерами.
- Нет ни одного более важного «маяка» в стране, которая находится на 120-месте по уровню коррупцию, чем борьба с этой самой коррупцией.
- Отмена антикоррупционной статьи, которая «выжималась» «международниками» и гражданскими активистами во главе с Transparency International, незамедлительно приведет к резкому увеличению турбулентности Украины. В ближайшие часы мы услышим соответствующие заявления.
- Можно уже не беспокоиться о выполнении и других взятых на себя обязательств, продвижении реформ и т.д. Они уже не имеют значения. Искренность намерений попадает под серьезный вопрос.
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- В зону серьезного риска попадает возможность финансирования страны, что мгновенно приведет к резко увеличивающимся рискам финансовой дестабилизации.
- Даже при условии нарушения независимости НБУ и вмешательства в его монетарную политику удастся удерживать курс – но не более, чем до конца парламентских выборов. Резервы не резиновые – 20 млрд. долларов – это не 200. Их надо пополнять. Без международных финансовых институций – это не возможно.
- Девальвационное давление может быть резко усиленно, инфляция, как следствие, девальвации уйдет в двузначные цифры.
- Экономический рост немедленно пострадает.
- Мы рискуем увеличить наше отставание от мировой экономики и наших соседей.
- Реакцией на ухудшение экономической ситуации будет рост социального напряжения и, как следствие, продолжающийся рост трудовой миграции. Миграция снизит градус напряжения в обществе, но станет абсолютной трагедией для страны. Она приведет к абсолютной деградации ее экономики.
- Такой сценарий становится базовым. Бабочка вылетела…
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