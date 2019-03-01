Холодницький: 30 нардепів могли стати фігурантами справ щодо незаконного збагачення



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Холодницький не погоджується із заявами про те, що стаття про незаконне збагачення позбавляє підозрюваних права на презумпцію невинуватості

За весь період роботи САП та НАБУ було відкрито 106 проваджень за статтею про незаконне збагачення

Близько 30 народних депутатів могли стати фігурантами розслідувань щодо незаконного збагачення, але зараз це неможливо, тому що Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу.

Про це глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив в ефірі 1+1.

За його словами, за весь період роботи САП та Національного антикорупційного бюро було відкрито 106 проваджень за статтею про незаконне збагачення, 65 проваджень розслідуються, 37 проваджень закрито, а чотири провадження направлено до суду з обвинувальними актами.

Холодницький зазначив, що не може коментувати рішення Конституційного Суду, але він не погоджується із заявами про те, що стаття про незаконне збагачення позбавляє підозрюваних права на презумпцію невинуватості.

«37 проваджень закрито саме через те, що презумпція невинуватості була застосована прокурорами і детективами. Тому я стверджую: не було ніякого тягаря доказування на фігурантах справи», - зазначив він.

Як відомо, 28 лютого президент України Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.

Того ж дня законопроект було направлено у профільний комітет Ради.

Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону щодо відповідальності чиновників за незаконне збагачення.