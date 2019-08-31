Вінничан, які отримують субсидії, звільнять від сплати земельного податку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отримувачі субсидій стануть ще однією категорією пільговиків, які будуть звільнятись від сплати земельного податку

Вінницький міський голова Сергій Моргунов дав доручення профільним департаментам підготувати проект рішення міської ради, який передбачатиме пільгу по сплаті земельного податку для вінничан-власників земельних ділянок, які отримують субсидію.

Цей проект рішення буде винесено на розгляд депутатів міської ради на наступній сесії, яка має відбутись наприкінці вересня.

«Земельний податок може обтяжувати сімейні бюджети малозабезпечених вінничан. Тому, я вважаю, що пільгою на сплату земельного податку потрібно забезпечити і тих людей, які отримують субсидії», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

На сьогоднішній день згідно Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільнені 5 категорій населення: пенсіонери за віком, інваліди І та ІІ групи, багатодітні родини, особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Також – ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідно, у Вінниці отримувачі субсидій стануть ще однією категорією пільговиків, які будуть звільнятись від сплати земельного податку через запровадження для них міською радою муніципальної пільги.

Також Сергій Моргунов звернувся до органів Державної фіскальної служби спільно із департаментом соціальної політики міської ради та Пенсійним фондом у м. Вінниці спільно відпрацювати алгоритм, щоб через органи соцзахисту та Пенсійний фонд зібрати заяви від людей, які, згідно з законодавством, мають право на пільгу по сплаті земельного податку, - і передати ці заяви у Вінницьке управління ГУ ДФС у Вінницькій області.