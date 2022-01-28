Актриса, яка відмовилась грати колаборантку

Прима Донецького українського театру відмовилась грати на окупованій території і з початком війни переїхала до Києва

«Вікіпедія» нагадала, що 28 січня, у цей день, святкує день народження народна артистка Украіни Олена Хохлаткіна, актриса Київського Національного театру імені Івана Франка.

Ще в мирний час довелося бачити гарні роботи пані Олени на сцені Донецького українського музично-драматичного театру, де вона була примою і де її дуже любив і дуже підтримував Марко Матвійович Бровун (художній керівник театру), світла йому пам'ять.

На сцені Донецького українського театру Олена Хохлаткіна грала Проню Прокопівну, тьотю Мотю, мадам Грицацуєву мадам Вальтер («Любий друг»), а також багато інших ролей вона там грала з великим успіхом.

Коли почалася війна, актриса відмовилася грати на окупованій території колаборантку і конформістку – і залишила Донецьк. І поїхала з родиною фактично в голе поле.

Добре, що дирекція столичного театру імені Івана Франка розуміла потенціал цієї актриси і запросила її на роботу в перший драматичний театр Украіни. В нашому першому театрі, як відомо, є рясне яскраве жіноче сузір'я талановитих актрис: і благородних, і іноді норовливих.

Але, спостерігаючи репертуарний процес, бачу, що колишня донецька примадонна знайшла в Київському Національному театрі імені Івана Франка свою «гілку» і співає там на різні голоси, як співоча пташка.

Її люблять режисери театру Франка і залюбки запрошують у свої нові постановки – Богомазов, Чирип'юк, Уривський, Петросян.

Бажаю пані Олені – сил, натхнення, здоров'я, мудрості творити і мужності жити! З Днем народження!

Джерело: блог Олега Вергеліса

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