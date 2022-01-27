Відому українську актрису ледь врятували: лікарі сказали «часу немає, відлік на години!»
Заслужена артистка України перенесла операцію на аорті
Українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга перенесла операцію на серці. Про це стало відомо з повідомлення на сторінці Інституту серця МОЗ України у Facebook.
У публікації, Тетяна зазначила, що актриса Ольга Сумська зателефонувала директору Інституту серця Борису Тодурову, який сказав, щоб актрису привезли в лікарню, так як відлік часу йде на години.
Крім цього народна актриса розповіла, що у неї була закритість аорти на 99 % і хірурги встановили їй стент.
Завдяки хірургам, 73-річна зірка українського театру і кіно залишилася жива, а також вона висловила подяку лікарям і зазначила, що тепер вона зможе продовжити нормальне життя завдяки професійній роботі лікарів.
Зараз Тетяну Шелігу вже виписали з лікарні і актриса відчуває себе добре.
Народна актриса України, Тетяна Шелега 24 роки пропрацювала в Севастопольському театрі російської драми, де зіграла, на думку самої актриси, ролі, про які можна було тільки мріяти.
З 1995 до 2010 року була актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
З 2014 року грає в знаменитому українському серіалі «Коли ми вдома».
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