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    Відому українську актрису ледь врятували: лікарі сказали «часу немає, відлік на години!»

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    Актрису Тетяну Шелігу врятували в київському Інституті серця - Відому українську актрису ледь врятували: лікарі сказали «часу немає, відлік на години!»
    Актрису Тетяну Шелігу врятували в київському Інституті серця
    фото з відкритих джерел

    Заслужена артистка України перенесла операцію на аорті

    Українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга перенесла операцію на серці. Про це стало відомо з повідомлення на сторінці Інституту серця МОЗ України у Facebook.

    У публікації, Тетяна зазначила, що актриса Ольга Сумська зателефонувала директору Інституту серця Борису Тодурову, який сказав, щоб актрису привезли в лікарню, так як відлік часу йде на години.

    Крім цього народна актриса розповіла, що у неї була закритість аорти на 99 % і хірурги встановили їй стент.

    Завдяки хірургам, 73-річна зірка українського театру і кіно залишилася жива, а також вона висловила подяку лікарям і зазначила, що тепер вона зможе продовжити нормальне життя завдяки професійній роботі лікарів.

    Зараз Тетяну Шелігу вже виписали з лікарні і актриса відчуває себе добре.

    Народна актриса України, Тетяна Шелега 24 роки пропрацювала в Севастопольському театрі російської драми, де зіграла, на думку самої актриси, ролі, про які можна було тільки мріяти.

    З 1995 до 2010 року була актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

    З 2014 року грає в знаменитому українському серіалі «Коли ми вдома».

    До слова, українська співачка Марія Бурмака повідомила, що помер її колишній чоловік та батько її доньки Ярини - Дмитро Небесійчук.

    Теги: кіно актриса чоловік співачка
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    Відому українську актрису ледь врятували: лікарі сказали «часу немає, відлік на години!»