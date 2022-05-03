Перейменування станцій київського метро. Ситуація плачевна

Пріоритетним для столиці є повернення історичних назв, а не створення нових

Уявіть – лягає людина на операційний стіл, а їй кажуть (гонорово!), що оперуватиме надзвичайно відомий, кваліфікований та чесний кондитер (чи дантист/правник/музикант)… Ну, от десь такі у мене відчуття.

Друзі, завершилось голосування по варіантах перейменування назв п'яти станцій київського метрополітену. Висновки в багатьох ситуаціях плачевні. Довгі роки я брав участь в роботі над назвами в Києві. Побачив варіанти і маю сказати своє слово. Розберемо.

Станція «Дружби народів»

Зрозуміло, ця назва – ідеологічний штамп. Багато депутатів міськради довгий час робили вигляд, що за цією назвою (проспекту) не дружба українського та французького, або іспанського народів, або взагалі народів. Насправді ж йшлось саме про братній привіт і дружбу старшого і молодшого братів. А з путінською риторикою – вже не про два народи, а про один. У Топ варіантів зайшли п'ять назв:

Ботанічна – одна з можливих назв, але в Києві два Ботанічних сади, що призведе до плутанини.

– одна з можливих назв, але в Києві два Ботанічних сади, що призведе до плутанини. Європейська – але в Києві існує Європейська площа, що призведе до плутанини. Вихід з метро не означатиме, що людина потрапить на Європейську площу.

– але в Києві існує Європейська площа, що призведе до плутанини. Вихід з метро не означатиме, що людина потрапить на Європейську площу. Єдності України – назва хороша, але не для однієї зі станцій метрополітену.

– назва хороша, але не для однієї зі станцій метрополітену. Героїв Маріуполя – хороша назва, актуальна, але існує сквер Героїв Маріуполя на Теремках. Таким чином буде внесена плутанина і вихід з метро не буде виходом до скверу Героїв Маріуполя.

– хороша назва, актуальна, але існує сквер Героїв Маріуполя на Теремках. Таким чином буде внесена плутанина і вихід з метро не буде виходом до скверу Героїв Маріуполя. Звіринецька – найкраща назва, бо фіксує стародавню назву місцевості нашої Столиці, а отже закріпить і збереже у киян автентичну назву. Нагадаю, пріоритетним для столиці є повернення історичних назв, а не створення нових.

Станція «Площа Льва Толстого»

Всі варіанти погані. Слід врахувати, що станція метро не може мати назву на честь когось. Виключно на честь площі, на якій станція знаходиться, а отже слід перейменовувати до станції і саму площу Льва Толстого. На мою думку, площа Льва Толстого має бути перейменованою на площу Павла Скоропадського, відповідна і сама станція має отримати ім’я видатного політичного діяча України, якого залишили на маргінесі. Виграли наступні варіанти:

Василя Стуса – один з найкращих варіантів. Але! Вулиця та сквер Василя Стуса знаходяться в районі Академмістечка і станція не вестиме до цих назв і буде відірваною, що викликатиме топонімічну плутанину.

– один з найкращих варіантів. Але! Вулиця та сквер Василя Стуса знаходяться в районі Академмістечка і станція не вестиме до цих назв і буде відірваною, що викликатиме топонімічну плутанину. Степана Бандери – проспект Степана Бандери розташований в районі м. Почайна. Це важлива магістраль, але вона не пов’язана зі станцією метро. Разом із тим, ми маємо розуміти політичні ризики, які призведуть до загострення відносин з Польщею та Ізраїлем. Для такого перейменування слід створити максимальне історичне обґрунтування та провести популяризаторську роботу.

– проспект Степана Бандери розташований в районі м. Почайна. Це важлива магістраль, але вона не пов’язана зі станцією метро. Разом із тим, ми маємо розуміти політичні ризики, які призведуть до загострення відносин з Польщею та Ізраїлем. Для такого перейменування слід створити максимальне історичне обґрунтування та провести популяризаторську роботу. Лесі Українки – неможливо назвати станцію «площа Лесі Українки», така площа існує в районі м. Печерська.

– неможливо назвати станцію «площа Лесі Українки», така площа існує в районі м. Печерська. Івана Франка – неможливо назвати станцію «площа Івана Франка», така площа існує біля театру Івана Франка.

– неможливо назвати станцію «площа Івана Франка», така площа існує біля театру Івана Франка. Ліни Костенко – неможливо назвати вулицю, площу чи станцію метро на честь живої людини. Дай Бог Ліні Василівні довгих років життя!

Станція «Берестейська»

Ми маємо розуміти, що з Перемогою України бацько Лука увійде в історію. У нас буде велика необхідність геополітичного союзу з народом Білорусі в контексті Балто-Чорноморського Союзу, який буде Щитом Європи від майбутніх нападів. Нам необхідно зберегти цю назву, вона актуалізує назву старого Шляху «Берестейського» і, зрештою, Берестя – це місто, яке було частиною української історії. Подані варіанти наступні:

Берестейська – слід залишити саме цю назву.

– слід залишити саме цю назву. Бучанська –так, сьогодні місто Буча асоціюється з воєнними злочинами армії РФ та масовими вбивствами цивільного населення. Якимось дивом у нас є звичка «святкувати» поразки. Для нормального психологічного стану Нації назви мають відбивати історичні події та глорифікувати перемоги! Не будемо ж ми називати станцію «Чорнобильська», «Жертв Голодоморів», або «Бабин Яр».

–так, сьогодні місто Буча асоціюється з воєнними злочинами армії РФ та масовими вбивствами цивільного населення. Якимось дивом у нас є звичка «святкувати» поразки. Для нормального психологічного стану Нації назви мають відбивати історичні події та глорифікувати перемоги! Не будемо ж ми називати станцію «Чорнобильська», «Жертв Голодоморів», або «Бабин Яр». Варшавська – цю назву слід надати проєктній станції метро, яка планується для побудови в Києві на Виноградарі (проєктна назва цієї станції «Маршала Гречка»). До всього саме там будується житловий комплекс «Варшавський», що призведе до плутанини, якщо станція Варшавська буде в іншому місці.

– цю назву слід надати проєктній станції метро, яка планується для побудови в Києві на Виноградарі (проєктна назва цієї станції «Маршала Гречка»). До всього саме там будується житловий комплекс «Варшавський», що призведе до плутанини, якщо станція Варшавська буде в іншому місці. Маріупольська – хороший варіант, але, знов – виникне плутанина, бо станція не вестиме до скверу Героїв Маріуполя на Теремках.

– хороший варіант, але, знов – виникне плутанина, бо станція не вестиме до скверу Героїв Маріуполя на Теремках. Степана Бандери – про це я вже писав у описі до станції Площа Льва Толстого.

Станція «Мінська»

З усіх п'яти варіантів – найкраще зберегти існуючу назву (про «білоруські» назви – див. ст.Берестейська). Водночас, проведене опитування Департаментом суспільних комунікацій КМДА демонструє, що ідея перейменування Мінської місцевими мешканцями не підтримується.

Варшавська – не підходить. Див. варіант «Варшавська» до пояснення станції Берестейська.

– не підходить. Див. варіант «Варшавська» до пояснення станції Берестейська. Маріупольська – Див. варіант «Маріупольська» до пояснення станції Берестейська.

– Див. варіант «Маріупольська» до пояснення станції Берестейська. Вишгородська – назва буде доречною, якщо це буде останньою назвою на лінії метро, яка йде у напрямку до Вишгорода. Ця назва може бути серед резервних, якщо синя гілка продовжиться.

– назва буде доречною, якщо це буде останньою назвою на лінії метро, яка йде у напрямку до Вишгорода. Ця назва може бути серед резервних, якщо синя гілка продовжиться. Бучанська – див. варіант «Бучанська» до пояснення станції Берестейська

– див. варіант «Бучанська» до пояснення станції Берестейська Мінська – найкращий варіант залишити назву.

Станція «Героїв Дніпра»

Дуже складне питання, яке слід виносити на обговорення з фахівцями. Назва є ідеологічним штампом, але у багатьох фахівців з київської топоніміки є аргументи на користь того, або лишити назву.

Джерело: блог Олександра Алфьорова

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