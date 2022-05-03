Окупанти взяли в полон голову легендарної Чорнобаївки

В полон взяли і заступника голови. Верещук зазначила: про те, що Дударя захопили окупанти, стало відомо тільки вчора.

«Ми знаємо, що більше десятка голів міст та сіл перебувають в полоні у росіян. Це неправильно, це незаконно і ми будемо вимагати віддати їх», – додала віцепрем’єрка.

Напередодні українські воїни знову вдарили по російських окупантах на аеродромі в Чорнобаївці. Знищено склад боєприпасів ворога.

Нещодавно ми писали про те, що українські військові вчергове розбили окупантів у Чорнобаївці.

До слова, в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Крім того повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Сьогодні стало відомо, що у Росії рота солдат відмовилася їхати в Україну.

Також рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент. СБУ опублікувала чергову розмову окупантів.

Раніше СБУ оприлюднила розмову окупантів, в якій вони розповідають про те, на що готові йти, аби втекти з України.