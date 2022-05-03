$33 млрд для України. Чи встигне Конгрес ухвалити цей пакет допомоги до літа?

Голосування за законопроєкт про новий пакет допомоги для України має бути пріоритетом Конгресу

Україна очікує на швидке ухвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту про пакет допомоги розміром $33 млрд для нашої країни. Про це в інтерв’ю «Лівому Берегу» розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

«Для нас кожен день значить дуже багато, бо кожен день – це не тільки втрати, яких ми зазнаємо, а це і можливість швидше наблизитися до перемоги», – пояснила дипломатка.

Маркарова зазначила, що українське посольство активно працює із групами підтримки України у обох палатах Конгресу і відчуває підтримку обох партій – як правлячої Демократичної, так і опозиційної Республіканської.

«Завдання нашої дипломатичної команди – включити всі наші можливості і контакти, щоби переконати і закликати всіх наших друзів в Конгресі максимально швидко розглянути (пакет допомоги, – ред). Якщо вдасться це зробити до кінця травня, то це буде безпрецедентна швидкість для Конгресу», – пояснила пані посол.

Втім, зазначила Оксана Маркарова, є суто технічні проблеми. Наприклад, графік роботи Конгресу. Тоді як Сенат (верхня палата Конгресу – ред.) працює увесь цей час, Палата представників повернеться до засідань аж 10 травня. Втім, додала українська дипломатка, «ми сподіваємося, що це (допомога Україні – ред.) буде пріоритетом».

Нагадаємо, 28 квітня президент США Джо Байден під час засідання Радбезу ООН виступив із заявою про підтримку українців, які протистоять російській агресії.

Він заявив, що США готові виділити Україні $33 млрд на військову техніку та економічне відновлення.

Пізніше ідею Байдена підтримала спікера Палати представників Ненсі Пелосі, закликавши колег-конгресменів підтримати пропозицію президента про виділення допомоги Україні.