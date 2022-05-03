Рашисти знищували жителів Ірпеня не тільки кулями, а й голодом, – Венедіктова

Жителі окупованого ращистами Ірпеня помирали не тільки від куль та осколків снарядів, а й від голоду

Перший етап слідства по Ірпеню завершений

Генпрокурорка Ірина Венедиктова розповіла про попередні підсумки розслідування рашистських злочинів у Ірпені. Про це Венедіктова заявила на брифінгу, що відбувся на території Ірпеня.

Слідство, завершивши перший етап розслідування російських злочинів у Ірпені, визначило, що окупанти використовували проти жителів міста протипіхотні міни, мінометні міни 82 та 120 калібрів, аеробалістичні ракети «Іскандер-М» та шрапнельні снаряди. Використання цих боєприпасів проти мирного населення, зазначила очільниця Генпрокуратури, є порушенням законів і звичаїв війни.

На судово-медичну експертизу були доставлені 290 тіл – 161 чоловіче, 73 жіночих, 1 дитяче та 55 людських останків. На цей момент уже впізнані 185 загиблих, 105 тіл залишаються неідентифікованими.

Серед визначених причин смерті відомо, що 35 людей загинули від осколкових поранень, 40 осіб були застрелені. Щодо інших загиблих, Венедіктова заявила, що уже є зафіксована навіть смерть від голоду. 210 випадків ще розслідуються, генпрокурорка пояснила, що у цих випадках необхідне проведення додаткових гістологічних експертиз.

Правоохоронці уже підтвердили кілька фактів зумисних убивств мирних жителів – зокрема, розстріл з танку автомобіля з жінкою та її 12-річним сином.

Ірина Венедіктова пообіцяла оприлюднювати дані та фото усіх російських військових, які чинили злочини у передмістях Києва. Це потрібно для того, щоб ще невідомі слідству постраждалі могли повідомити про злочини цих осіб, пояснила очільниця Генпрокуратури.

Один злочинець уже ідентифікований, він служив у 234 десантно-штурмовому полку окупаційного контингенту. Рашист разом з іншими військовими РФ взяв у полон 10 осіб. Злочинці катували людей, не давали їсти і пити, стріляли одній із полонених жінок по ногах.

Станом на сьогодні, зазначила очільниця Офісу генпрокурора, уже оголошені одна підозра за вбивство та десять – за катування і мародерство.

Нагадаємо, в Ірпені рашистська зброя продовжила убивати українців навіть після втечі окупаційних військ у кінці березня. Так, 19 квітня у мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.