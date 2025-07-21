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Олександр Алфьоров історик, журналіст

Історичний крок. Чехія прирівняла комунізм до нацизму

glavcom.ua
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В Україні діє такий закон, а сьогодні ми бачимо перший крок серед країн ЄС
фото з відкритих джерел

Чехія ставить крапку у тоталітарному минулому

Цими днями ми стали свідками не просто політичного рішення, а події, що відкриває нову сторінку в історичній памʼяті Європи. Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який прирівнює комуністичну ідеологію до нацистської. У Чехії чітко визнано: комунізм, не ідея рівності, а система зла, побудована на репресіях, брехні та знеособленні людини.

Це рішення важливе не лише для країни-союзниці. Це сигнал усій Європі, яка десятиліттями закривала очі на злочини комунізму. Після Другої світової війни нацизм було засуджено, а комунізм залишився жити. Він не зник, а лише змінив форму, став частиною світового порядку, інколи навіть романтизованого. Ідеологія, що нищила цілі народи, так і не дочекалася повноцінного вироку. Її серцевина – Москва. Колись це був ГУЛАГ, сьогодні: ракети, танки, пропаганда й агресія.

Комунізм не пішов у минуле. Він переродився у раш*зм – сучасну форму тієї ж ненависті, що зневажає гідність, культуру й свободу. Саме тому рішення Чехії, не формальність, а крок до очищення. До чесного і сміливого погляду на себе й на історію.

Чеський Інститут вивчення тоталітарних режимів підтримав закон. Тепер за пропаганду комунізму, як і нацизму, передбачено кримінальну відповідальність – до п’яти років позбавлення волі.

В Україні діє такий закон, а сьогодні ми бачимо перший крок серед країн ЄС. Ми не були у Празі у той день, але відчували єдність із цим моментом. Бо це не лише про минуле. Це про теперішнє. Про нашу спільну відповідальність бачити правду і називати зло своїм іменем.

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Джерело
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Теги: пропаганда Чехія агресія декомунізація

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Олександр Алфьоров

Історичний крок. Чехія прирівняла комунізм до нацизму
Історичний крок. Чехія прирівняла комунізм до нацизму
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