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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чому США не можуть перемогти Іран: головна помилка Вашингтона

glavcom.ua
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США чекають краху Ірану. Але роблять одну велику помилку
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Дестабілізації Ірану, на яку чекають у США, не буде

Ідеологічні країни та країни капіталу в рамках світ-системного протистояння постійно припускаються одних і тих самих помилок під час оцінки параметрів своїх суперників.

США як країна капіталу оцінює перспективи дестабілізації Ірану в контексті високої інфляції в цій країні, внутрішньої кризи іранської економіки та девальвації ріала.

Але дестабілізація Ірану ніяк не настає, тому що в ідеологічній країні будь-яка криза – це похідна від кризи ідеології, а не від інфляції.
Іран оцінює перспективу кризи в США в контексті розмивання контурів американської ідеології та трансформації вертикалі влади.

Не розуміючи, що в країні капіталу криза – це похідна від кризи механізмів накопичення капіталу, а не від ідеології чи владної вертикалі.
США зневажливо називають іранців «жебраками», а іранці американців – «коаліцією імені колишнього власника одного відомого острова». У цьому вся суть світоглядних помилок.

Але помилки США можна зрозуміти – приклад розпаду СРСР ще довго формуватиме у Вашингтоні хибні геополітичні моделі та оцінки.
Зокрема, у США вважають, що криза в СРСР стала наслідком низьких цін на нафту та економічної кризи.

Що, очевидно, є спрощенням, оскільки СРСР розпався внаслідок кризи ідеології, коли населення перестало в неї вірити.

Адже рівень життя в СРСР у 80-х, незважаючи на низку проблем, був вищим, ніж у 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х роках. Але розпався Союз саме в 80-х.

Ідеологічна держава розпадається, коли збанкрутує ідеологія. Країна капіталу – коли збанкрутує ринок капіталу. Саме тому Іран воював з Іраком 8 років і зможе протистояти США ще дуже довго.

А США, незважаючи на перезавантаження ідеології та слабкість владної вертикалі, ще довго захищатимуть свій статус світового гегемона. Це довга гра: доки сильна ідеологія, доки сильний капітал.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран США війна

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