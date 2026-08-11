Дестабілізації Ірану, на яку чекають у США, не буде

Ідеологічні країни та країни капіталу в рамках світ-системного протистояння постійно припускаються одних і тих самих помилок під час оцінки параметрів своїх суперників.

США як країна капіталу оцінює перспективи дестабілізації Ірану в контексті високої інфляції в цій країні, внутрішньої кризи іранської економіки та девальвації ріала.

Але дестабілізація Ірану ніяк не настає, тому що в ідеологічній країні будь-яка криза – це похідна від кризи ідеології, а не від інфляції.

Іран оцінює перспективу кризи в США в контексті розмивання контурів американської ідеології та трансформації вертикалі влади.

Не розуміючи, що в країні капіталу криза – це похідна від кризи механізмів накопичення капіталу, а не від ідеології чи владної вертикалі.

США зневажливо називають іранців «жебраками», а іранці американців – «коаліцією імені колишнього власника одного відомого острова». У цьому вся суть світоглядних помилок.

Але помилки США можна зрозуміти – приклад розпаду СРСР ще довго формуватиме у Вашингтоні хибні геополітичні моделі та оцінки.

Зокрема, у США вважають, що криза в СРСР стала наслідком низьких цін на нафту та економічної кризи.

Що, очевидно, є спрощенням, оскільки СРСР розпався внаслідок кризи ідеології, коли населення перестало в неї вірити.

Адже рівень життя в СРСР у 80-х, незважаючи на низку проблем, був вищим, ніж у 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х роках. Але розпався Союз саме в 80-х.

Ідеологічна держава розпадається, коли збанкрутує ідеологія. Країна капіталу – коли збанкрутує ринок капіталу. Саме тому Іран воював з Іраком 8 років і зможе протистояти США ще дуже довго.

А США, незважаючи на перезавантаження ідеології та слабкість владної вертикалі, ще довго захищатимуть свій статус світового гегемона. Це довга гра: доки сильна ідеологія, доки сильний капітал.