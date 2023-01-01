Про приватизацію під час війни
Чиновники чомусь не продають свої будинки на ціновому дні. Чому ж для країни вони бажають іншого?
Мовою оригіналу
Приватизация во время войны – лучший образчик абсурдности происходящего в нашей экономической политике.
При этом, у нас любят тиражировать ряд стереотипов.
Частный бизнес – всегда эффективнее. И в частном бизнесе нет коррупции.
Расскажите об этом клиентам облгазов и облэнерго, которые хотели подключиться к сетям или провести технические мероприятия на своих производствах с реконструкцией сетей.
И нарвались на узаконенные взятки в виде ТУ.
Именно поэтому, должность газового инспектора в Бориспольском районе, по слухам, стоит десятки тысяч долларов.
Расскажите об отсутствии взяток за своевременные расчеты поставщикам товаров в торговых сетях.
Представьте, если бы сейчас железная дорога, магистральные сети, Енергоатом, находились в частной собственности.
Сама по себе приватизация не является абсолютным добром или абсолютным злом.
Приватизация – инструмент процикличной или антицикличной экономической политики.
Например, в Великобритании после Второй мировой, провели массовую национализацию металлургии, транспорта, банковской системы, добывающих отраслей.
Уровень государственного участия в экономике увеличился до трети.
Так Британия преодолела послевоенную разруху, безработицу и кризис.
Госпредприятия тогда выполнили роль антициклической политики, когда бизнес не мог обеспечить драйв экономического развития.
Во времена Тетчер, на ином отрезке делового цикла, прошла массовая приватизация госпредприятий.
В 90-е, правительство Блэра решило, что приватизация 80-х не принесла государству честной цены и ввело налог на активы, «надутые ветром».
Собственники доплатили государству примерно 5% от пятилетней прибыли наиболее капитализированных бизнесов (прибыль на акцию).
За эти деньги (5 млрд фунтов), государство построило рабочие учебные центры по всей стране для переквалификации рабочих и персонала.
Во время пандемического кризиса, для проведения все той же антициклической политики (когда бизнес сворачивает активность) государства по всему миру национализировали компании или покупали их акции.
Даже ФРС в США расширили инструментарий предоставления ликвидности с трежерей и ипотеки на корпоративные ценные бумаги.
То есть работает простой принцип.
На пике делового цикла, когда цена активов растет и бизнес формирует драйв развития, проводим приватизацию на максимуме цены и динамики роста.
На дне кризиса, используем госпредпоиятия как инструмент антициклической экономической политики, создавая с их помощю рабочие места и амортизируя глубину падения ВВП.
Вроде, прописные истины.
И, кстати, чиновники, поступают именно так.
Во время кризиса покупают подешевевшие дома, квартиры, элитные авто на нулевой растаможке.
Чиновники почему-то не продают свои дома на ценовом дне.
Наши политические элиты распродали массу своих бизнесов на пике роста в 2006-2007 и 2012 годах.
Почему же для своей страны они желают иного.
И не только желают, но и делают свои зло-реформы...
Коментарі — 0