Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Росія підсаджує Іран на рубль: як Москва перетворює кредити на зброю впливу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Зерно, ракети й рублі в борг

Залежність Ірану від РФ, до речі, посилюється.

Вже 30 % вантажообігу Ірану проходить через Каспій (інфраструктуру іранських портів на південному березі Каспійського моря).

РФ постачає Ірану продовольство, технології у сфері ракетобудування та, можливо, розвідувальну інформацію.

Якщо говорити про російський кредит Ірану в розмірі 20 млрд дол. (1 млрд за першим траншем), то він буде в рублях і покриє до 50% нереалізованого обсягу продажів нафти Іраном за рік.

У 2025 році Іран експортував нафту на суму 40 млрд дол., тобто кредит у розмірі 20 млрд дол. компенсує половину нафтового експорту.

Якщо така схема запрацює на постійній основі, то Іран зможе мінімізувати постачання своєї нафти за кордон за рахунок відшкодування втрати частини нафтових доходів російськими кредитами.

Москва намагатиметься прив’язати Іран до кредитування в рублях, оскільки за рахунок такого кредиту в інших країнах нічого не купиш, крім російської продукції.

Іран залежить від імпорту продовольства, сам продає у світі лише фісташки та ще низку сухофруктів, але власного зерна не вистачає.

Тобто Іран буде нарощувати кредитну заборгованість у рублях і купувати за них російське зерно та технології у сфері ракетобудування.

Росія наразі не може транспортувати своє зерно транзитом через Азовське та Чорне моря; поставки здійснюються через Балтику, але там інфраструктура не безмежна.

Російські аграрії втратили зараз до 60 % інфраструктурної потужності в морських портах.

Через Каспій раніше майже нічого не перевозили, а тут ще й така історія з кредитом.

До речі, ставка за кредитом у рублях становитиме всього 6%.

Тобто РФ навмисно підсаджує Іран на заміщення зовнішніми кредитами частини втраченого експорту: «мовляв, воюйте, нафту продавати не треба, купіть за рублі все, що вам потрібно; рублі – у кредит».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: рублі росія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня
Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня
Сьогодні, 21:00
Представник Кремля заявив, що не чув слів Трампа про те, що ситуація в Іркутській області є «великою проблемою для Росії»
Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ
6 жовтня, 17:41
Путін анонсував, що після фарсу з «виборами» Росія буде готова повернутися до переговорів. Але з чим йому виходити?
Путін зняв недоторканність із мостів: чому найближчі тижні будуть важкими
5 жовтня, 20:20
Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року
Санкції в обмін на політв'язнів. Яку гру задумала Росія?
2 жовтня, 11:55
У Самарі було оголошено дронову та ракетну загрозу
У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео)
2 жовтня, 07:28
«Я можу це заперечити. ЦРУ не інформувало французькі служби», – заявив президент Франції
ЦРУ попереджало Європу про російські дрони? Макрон зробив заяву
24 вересня, 22:02
Повітряні сили пояснили, чому Patriot критично потрібні перед новими ударами РФ
Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ
23 вересня, 14:13
РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
21 вересня, 12:43
Наслідки атаки на Московський НПЗ, 20 вересня 2026 року
Удари по НПЗ: чи змінять вони ставлення росіян до війни?
20 вересня, 16:06

Олексій Кущ

Росія підсаджує Іран на рубль: як Москва перетворює кредити на зброю впливу
Росія підсаджує Іран на рубль: як Москва перетворює кредити на зброю впливу
Навіщо Трампу закон про «пекельні санкції» саме зараз
Навіщо Трампу закон про «пекельні санкції» саме зараз
Чому США не можуть перемогти Іран: головна помилка Вашингтона
Чому США не можуть перемогти Іран: головна помилка Вашингтона
Навіщо Трамп грає з Іраном і цінами на нафту
Навіщо Трамп грає з Іраном і цінами на нафту
Україна і Польща: чи є «сварка» насправді?
Україна і Польща: чи є «сварка» насправді?
Коли закінчиться війна? Відповідь ховається не в політиці
Коли закінчиться війна? Відповідь ховається не в політиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
239K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Сьогодні, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua