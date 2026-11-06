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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Трамп має два місяці на війну з Іраном. Що зміниться на Близькому Сході?

glavcom.ua
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Путін та Іран готують новий розклад сил на Близькому Сході
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

У Трампа залишилося вкрай вузьке вікно можливостей для війни з Іраном

Фактично – з кінця листопада 2026 року до кінця січня наступного року. Потім Конгрес заблокує будь-яку війну на Близькому Сході, якщо Іран не наробить дурниць і не потопить щось на кшталт авіаносця.

Тим часом до Москви прилетів голова Ради національної безпеки Ірану Мохсен Резі. З ним зустрівся Путін.

Резаї зараз один із небагатьох, хто спілкується безпосередньо з аятолою Моджтабою Хаменеї. Тобто він привіз до Москви певну інформацію і повезе «звістку» назад. Вже зрозуміло, що ядерну зброю США проти Ірану не застосують.

Зараз ще триває залякування Тегерана, щоб він злякався і підписав «угоду».

Але у Трампа вже немає геополітичної легітимності для застосування ядерної зброї. Крім того, низку різких заяв з цього приводу зробив Китай.

Якщо США завдадуть Ірану ядерного удару, атомна бомба може з’явитися у Тегерані за допомогою «зовнішніх джерел».

Цікава ситуація розгортається в іракській курдській провінції Сулейманія, яка оголосила про вихід зі складу іракського Курдистану та про розрив із Демократичною партією Курдистану.

Після виведення військ США Ірак починає розвалюватися по швах. А в Ємені війська хуситів рухаються до Адена – останнього великого оплоту просаудівського уряду. І тоді шиїтська вісь опору замкне Близький Схід за вектором Іран – Оман – Ємен, тобто закриє Ормуз і Мандеб.

Світовий ринок уже не вірить у велику війну США з Іраном – котирування на нафту опустилися нижче позначки $100 за барель.

Тоді питання: у що вірить глобальний ринок? А вірить він у новий modus operandi на Близькому Сході: у рамках якого Ірану вигідно продавати нафту та контролювати її трафік.

Господарі комунікацій змінюються, тільки нафта «вічна». На жаль, ризик використання Росією Ірану для проксі-ударів балістичною зброєю по Україні, Польщі чи Німеччині продовжує зберігатися приблизно до лютого 2027 року.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта путін Іран США Дональд Трамп

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Олексій Кущ

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