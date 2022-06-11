Російська пропагандистка водить екскурсії зруйнованим театром у Маріуполі (відео)

Альона Морозова розповідає у театрі про «злочини української влади»

Пропагандистка з Донецька Альона Морозова привозить у тимчасово окупований Маріуполь «високих гостей» з Росії та влаштовує для них екскурсії зруйнованим Драматичним театром. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На театр, у якому ховалися сотні мирних мешканців, рашисти скинули надпотужну авіабомбу, люди загинули під завалами. Однак Морозова під час екскурсії розповідає про «злочини української влади».

«Коли ми почнемо звільняти Маріуполь та Донецьку область, щиро бажаю щоб вся ця сволота не встигла втекти і знайшла відплату за законом», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти влаштували показову гуманітарну акцію перед зруйнованим Драматичним театром.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

Нагадаємо, окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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